***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 164.660.526 222.463.234 58.044.146 128.477.969Satışların Maliyeti24 -159.250.271 -213.441.854 -56.435.508 -121.179.741TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.410.255 9.021.380 1.608.638 7.298.228BRÜT KAR (ZARAR)5.410.255 9.021.380 1.608.638 7.298.228Genel Yönetim Giderleri25-26 -2.416.295 -2.587.573 -1.026.472 -1.422.848Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 2.759.263 4.124.036 496.608 2.686.522Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -5.907.277 -7.298.652 -2.958.630 -2.783.555ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-154.054 3.259.191 -1.879.856 5.778.347Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 28 68 12 35Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -950.827 -950.827 -475.414 -475.414FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.104.853 2.308.432 -2.355.258 5.302.968Finansman Gelirleri29 1.277.655 1.336.023 657.478 790.933Finansman Giderleri29 -8.891.958 -16.364.551 2.692.789 -7.305.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.719.156 -12.720.096 995.009 -1.211.649Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-505.391 -521.329 151.140 -528.334Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -890.997 -574.324 -321.582 -574.324Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 385.606 52.995 472.722 45.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.224.547 -13.241.425 1.146.149 -1.739.983DÖNEM KARI (ZARARI)-9.224.547 -13.241.425 1.146.149 -1.739.983Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-9.224.547 -13.241.425 1.146.149 -1.739.983Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,12240000 -0,17570000 0,01520000 -0,02310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.341.648 -46.811.724Dönem Karı (Zararı)-9.224.547 -13.241.425Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-9.224.547 -13.241.425Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.505.319 6.520.394Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 5.887.811 5.670.427Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-332.692 -853.238Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -332.692 -853.238Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler506.745 -1.731.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 126.834 238.042Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 379.911 -1.969.497Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.089.614 1.798.924Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 -2.526.063 -1.551.634Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 3.615.677 3.350.558Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8.762.889 2.146.847Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 551.446 -555.419Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler39.506 44.308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.444.759 -38.473.728Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.012 -4.769Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.054.505 -2.511.753İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 -2.767.450 -2.943.253İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.287.055 431.500Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler338.182 231.955İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 338.182 231.955Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 1.554.271 -441.199Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -831.349 -955.378Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.293.989 8.174.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 1.157.296 -394.515İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.136.693 8.568.852Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 269.158 537.742Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-142.718 -2.232Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-142.718 -2.232Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.350.740 -39.408.561İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 5.771.364 -42.293.999İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.579.376 2.885.438Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -3.140.412 -2.662.928İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-188.585 -1.430.942Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -188.585 -1.430.942Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.725.531 -45.194.759Ödenen Faiz9-27 -2.622.784 -2.055.768Alınan Faiz9-27 1.239.612 438.803Vergi İadeleri (Ödemeleri)-711 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-120.353 -987.813Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -120.353 -987.813Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-120.353 -987.813FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.018.687 51.800.177İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları23 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 51.890.223Kredilerden Nakit Girişleri0 51.890.223Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.924.766 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.924.766 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-93.921 -90.046YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.202.608 4.000.640Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.853.447 -1.103.324NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)349.161 2.897.316DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ429.551 330.213DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ778.712 3.227.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 778.712 429.551Finansal Yatırımlar8 156.158 152.146Ticari Alacaklar9 29.862.154 23.467.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-9 22.123.275 19.800.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.738.879 3.667.149Diğer Alacaklar312.141 737.171İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 312.141 737.171Stoklar12 3.885.115 5.439.386Peşin Ödenmiş Giderler2.841.045 2.010.640İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 2.841.045 2.010.640Diğer Dönen Varlıklar22 317.463 128.878ARA TOPLAM38.152.788 32.365.622Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.152.788 32.365.622DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 260.879 174.031İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 260.879 174.031Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 7.065.000 7.065.000Maddi Duran Varlıklar331.469.819 319.098.240Arazi ve Arsalar15.373.842 15.373.842Binalar310.949.828 297.849.344Tesis, Makine ve Cihazlar766.945 900.045Taşıtlar240.586 285.566Mobilya ve Demirbaşlar766.025 916.821Özel Maliyetler3.372.593 3.772.622Kullanım Hakkı Varlıkları16 19.527 59.033Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.907.050 15.403.961İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar13.841.659 15.331.097Diğer Haklar65.391 72.864Peşin Ödenmiş Giderler13 1.678 734İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.678 734TOPLAM DURAN VARLIKLAR352.723.953 341.800.999TOPLAM VARLIKLAR390.876.741 374.166.621KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.741.944 12.767.409İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 15.741.944 12.767.409Banka Kredileri8 15.705.107 12.676.157Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 36.837 91.252Ticari Borçlar9 25.214.801 22.207.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 801.100 319.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 24.413.701 21.887.585Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 1.108.915 839.757Diğer Borçlar10 70.994.656 48.546.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 45.002.223 30.190.337İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 25.992.433 18.355.821Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 575.944 292.948Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 3.650.978 6.139.084Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 890.286 3.674.015Kısa Vadeli Karşılıklar20-21 14.864.368 14.401.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 451.063 367.624Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 14.413.305 14.033.394ARA TOPLAM133.041.892 108.867.652TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.041.892 108.867.652UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 40.791.643 37.982.470İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 40.791.643 37.982.470Banka Kredileri8 40.791.643 37.982.470Diğer Borçlar8 14.868.632 25.292.375İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 14.407.558 23.448.080İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 461.074 1.844.295Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6-10 3.199.524 3.625.238Diğer Sözleşme Yükümlülükleri13 3.199.524 3.625.238Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 0 652.306Uzun Vadeli Karşılıklar21 865.523 985.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 865.523 985.413Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 2.244.964 2.584.515TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.970.286 71.122.317TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER195.012.178 179.989.969ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23 195.864.563 194.176.652Ödenmiş Sermaye23 75.350.000 75.350.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -2.051.949 -2.051.949Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 112.832 112.832Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 5.246.719 5.246.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 58.986.670 59.236.255Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 58.986.670 59.236.255Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 59.413.713 59.826.583Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -427.043 -590.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 54.278.082 43.528.909Yabancı Para Çevrim Farkları23 54.278.082 43.528.909Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 2.968.274 2.968.274Yasal Yedekler23 2.968.274 2.968.274Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 10.198.482 12.130.857Net Dönem Karı veya Zararı23 -9.224.547 -2.345.245TOPLAM ÖZKAYNAKLAR195.864.563 194.176.652TOPLAM KAYNAKLAR390.876.741 374.166.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 0 189.471.769Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-39.473 -39.473 0 -39.473Düzeltmelerden Sonraki Tutar75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.773.986 -13.192.351 189.432.296 0 189.432.296Transferler-774.612 -12.417.739 13.192.351 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-192.424 2.518.939 -13.241.425 -10.914.910 0 -10.914.910Dönem Karı (Zararı)-13.241.425 -13.241.425 0 -13.241.425Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-192.424 2.518.939 2.326.515 0 2.326.515Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 60.601.193 -622.187 38.797.682 2.968.274 11.356.247 -13.241.425 178.517.386 0 178.517.386Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652Transferler-412.870 -1.932.375 2.345.245Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)163.285 10.749.173 -9.224.547 1.687.911 0 1.687.911Dönem Karı (Zararı)-9.224.547 -9.224.547 0 -9.224.547Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)163.285 10.749.173 10.912.458 0 10.912.458Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.413.713 -427.043 54.278.082 2.968.274 10.198.482 -9.224.547 195.864.563 0 195.864.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-9.224.547 -13.241.425 1.146.149 -1.739.983DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar163.285 -192.424 185.282 -80.929Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 209.340 -246.698 237.541 -103.756Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-46.055 54.274 -52.259 22.827Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21-31 -46.055 54.274 -52.259 22.827Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.749.173 2.518.939 16.945.144 -3.117.645Yabancı Para Çevrim Farkları23 10.749.173 2.518.939 16.945.144 -3.117.645DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.912.458 2.326.515 17.130.426 -3.198.574TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.687.911 -10.914.910 18.276.575 -4.938.557Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.687.911 -10.914.910 18.276.575 -4.938.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870021BIST