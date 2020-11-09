***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 302.094.889 398.917.705 137.434.363 176.454.471Satışların Maliyeti24 -286.877.858 -375.038.770 -127.627.587 -161.596.916TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.217.031 23.878.935 9.806.776 14.857.555BRÜT KAR (ZARAR)15.217.031 23.878.935 9.806.776 14.857.555Genel Yönetim Giderleri25-26 -3.657.824 -3.721.467 -1.241.529 -1.133.894Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 3.641.109 5.668.839 881.846 1.544.803Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -7.544.315 -9.709.575 -1.637.038 -2.410.923ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.656.001 16.116.732 7.810.055 12.857.541Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 42 98 14 30Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -1.426.240 -1.426.240 -475.413 -475.413FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.229.803 14.690.590 7.334.656 12.382.158Finansman Gelirleri29 1.889.467 2.108.867 611.812 772.844Finansman Giderleri29 -17.210.803 -21.409.589 -8.318.845 -5.045.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.091.533 -4.610.132 -372.377 8.109.964Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.087.155 -2.780.437 -1.581.764 -2.259.108Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -2.756.075 -2.802.388 -1.865.078 -2.228.064Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 668.920 21.951 283.314 -31.044SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.178.688 -7.390.569 -1.954.141 5.850.856DÖNEM KARI (ZARARI)-11.178.688 -7.390.569 -1.954.141 5.850.856Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.178.688 -7.390.569 -1.954.141 5.850.856Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,14840000 -0,09810000 -0,02590000 0,07760000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.130.587 -49.877.548Dönem Karı (Zararı)-11.178.688 -7.390.569Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.178.688 -7.390.569Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.351.282 9.770.092Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 8.942.904 8.364.143Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-332.692 -1.347.821Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -332.692 -1.347.821Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler704.037 -1.695.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 324.126 274.475Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 379.911 -1.969.497Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.072.586 2.719.044Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 -3.404.772 -1.746.515Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 5.477.358 4.465.559Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.783.027 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 2.127.269 1.687.179Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler54.151 42.569İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.215.005 -49.818.633Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.017 -7.365Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.937.099 -420.965İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 -5.100.395 -751.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.836.704 330.948Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler215.016 327.233İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 215.016 327.233Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -275.846 -793.547Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -418.699 -1.261.546Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.644.232 131.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 581.090 -403.286İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 5.063.142 535.171Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 534.146 330.738Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-210.791 1.212.632Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-210.791 1.212.632Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.561.955 -43.630.400İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 9.184.723 -41.482.992İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.377.232 -2.147.408Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -4.790.950 -4.584.700İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-101.942 -1.122.598Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -101.942 -1.122.598Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.387.599 -47.439.110Ödenen Faiz9-27 -4.067.491 -3.425.530Alınan Faiz9-27 1.811.370 987.092Vergi İadeleri (Ödemeleri)-891 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.396.733 -1.647.346Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1.396.733 -1.647.346Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.363.573 -1.647.346Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.160 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.606.818 49.524.407Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 52.005.151Kredilerden Nakit Girişleri0 52.005.151Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -4.472.099 -2.345.437Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -4.472.099 -2.345.437Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-134.719 -135.307YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.127.036 -2.000.487Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-10.690.615 2.541.478NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)436.421 540.991DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ429.551 330.213DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ865.972 871.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 865.972 429.551Finansal Yatırımlar8 157.163 152.146Ticari Alacaklar9 32.327.774 23.467.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-9 24.111.093 19.800.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 8.216.681 3.667.149Diğer Alacaklar6-10 430.189 737.171İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 430.189 737.171Stoklar12 5.715.232 5.439.386Peşin Ödenmiş Giderler13 2.429.644 2.010.640İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 2.429.644 2.010.640Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 0Diğer Dönen Varlıklar22 230.820 128.878ARA TOPLAM42.156.794 32.365.622Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.156.794 32.365.622DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 265.997 174.031İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 265.997 174.031Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 7.065.000 7.065.000Maddi Duran Varlıklar15 344.312.572 319.098.240Arazi ve Arsalar15.373.842 15.373.842Binalar323.941.495 297.849.344Tesis, Makine ve Cihazlar705.868 900.045Taşıtlar218.096 285.566Mobilya ve Demirbaşlar883.521 916.821Özel Maliyetler3.189.750 3.772.622Kullanım Hakkı Varlıkları16 4.882 59.033Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 13.190.524 15.403.961İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar13.096.812 15.331.097Diğer Haklar93.712 72.864Peşin Ödenmiş Giderler13 429 734İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler429 734TOPLAM DURAN VARLIKLAR364.839.404 341.800.999TOPLAM VARLIKLAR406.996.198 374.166.621KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 17.008.070 12.767.409İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 17.008.070 12.767.409Banka Kredileri8 16.997.386 12.676.157Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 10.684 91.252Ticari Borçlar26.258.093 22.207.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 229.261 319.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 26.028.832 21.887.585Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 1.373.903 839.757Diğer Borçlar72.721.292 48.546.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 47.469.929 30.190.337İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 25.251.363 18.355.821Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 718.939 292.948Diğer Sözleşme Yükümlülükleri718.939 292.948Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.837.363 6.139.084Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 2.755.184 3.674.015Kısa Vadeli Karşılıklar20-21 14.952.275 14.401.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 538.970 367.624Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 14.413.305 14.033.394ARA TOPLAM137.625.119 108.867.652TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.625.119 108.867.652UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44.972.169 37.982.470İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44.972.169 37.982.470Banka Kredileri44.972.169 37.982.470Diğer Borçlar8 15.353.211 25.292.375İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 15.353.211 23.448.080İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 1.844.295Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6-10 2.988.456 3.625.238Diğer Sözleşme Yükümlülükleri13 2.988.456 3.625.238Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 163.077 652.306Uzun Vadeli Karşılıklar21 995.971 985.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 995.971 985.413Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 1.955.709 2.584.515TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.428.593 71.122.317TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER204.053.712 179.989.969ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar202.942.486 194.176.652Ödenmiş Sermaye23 75.350.000 75.350.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -2.051.949 -2.051.949Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 112.832 112.832Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 5.246.719 5.246.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 58.759.171 59.236.255Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 58.759.171 59.236.255Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 59.207.277 59.826.583Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -448.106 -590.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 63.331.209 43.528.909Yabancı Para Çevrim Farkları23 63.331.209 43.528.909Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 2.968.274 2.968.274Yasal Yedekler23 2.968.274 2.968.274Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 10.404.918 12.130.857Net Dönem Karı veya Zararı23 -11.178.688 -2.345.245TOPLAM ÖZKAYNAKLAR202.942.486 194.176.652TOPLAM KAYNAKLAR406.996.198 374.166.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 0 189.471.769Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-39.473 -39.473 0 -39.473Hatalara İlişkin Düzeltmeler-429.763Diğer Düzeltmeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805Düzeltmelerden Sonraki Tutar36.278.743 2.968.274 23.773.986 -13.192.351 189.432.296 0 189.432.296Transferler-1.161.917 -12.030.434 13.192.351Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-220.878 -5.826.421 -7.390.569 -13.437.868 0 -13.437.868Dönem Karı (Zararı)-7.390.569 -7.390.569 0 -7.390.569Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-220.878 -5.826.421 -6.047.299 0 -6.047.299Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 60.213.888 -650.641 30.452.322 2.968.274 11.743.552 -7.390.569 175.994.428 0 175.994.428Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652Transferler-1.725.939 2.345.245Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.178.688 8.765.834 0 8.765.834Dönem Karı (Zararı)-11.178.688 -11.178.688 0 -11.178.688Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.944.522 0 19.944.522Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 2.968.274 10.404.918 -11.178.688 202.942.486 0 202.942.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-11.178.688 -7.390.569 -1.954.141 5.850.856DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar142.222 -220.878 -21.063 -28.454Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 182.336 -283.177 -27.004 -36.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-40.114 62.299 5.941 8.025Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21-31 -40.114 62.299 5.941 8.025Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19.802.300 -5.826.421 9.053.127 -8.345.360Yabancı Para Çevrim Farkları23 19.802.300 -5.826.421 9.053.127 -8.345.360DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.944.522 -6.047.299 9.032.064 -8.373.814TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.765.834 -13.437.868 7.077.923 -2.522.958Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.765.834 -13.437.868 7.077.923 -2.522.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887299BIST