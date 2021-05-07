***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 85.556.647 106.616.380Satışların Maliyeti24 -83.642.640 -102.814.763TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.914.007 3.801.617BRÜT KAR (ZARAR)1.914.007 3.801.617Genel Yönetim Giderleri25-26 -1.337.959 -1.389.823Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 1.938.218 2.262.655Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -4.125.074 -2.948.647ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.610.808 1.725.802Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 2.578 16Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -475.412 -475.413FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.083.642 1.250.405Finansman Gelirleri29 1.722.488 620.177Finansman Giderleri29 -3.429.558 -11.584.747SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.790.712 -9.714.165Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri92.929 -656.531Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -163.379 -569.415Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 256.308 -87.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.697.783 -10.370.696DÖNEM KARI (ZARARI)-3.697.783 -10.370.696Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.697.783 -10.370.696Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,04910000 -0,13760000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.204.689 -5.164.050Dönem Karı (Zararı)-3.697.783 -10.370.696Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.697.783 -10.370.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.053.185 266.947Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16-17 3.078.426 2.930.590Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler617.474 -183.223Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 860.718 -183.223Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-243.244 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler896.362 75.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 288.762 75.706Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 607.600 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-494.339 459.607Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 -1.553.251 -1.766.836Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 1.058.912 2.226.443Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.742.315 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 178.309 -3.024.148Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.562 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.562 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler37.200 8.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.230.100 5.626.999Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.117 -2.594Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.325.440 -982.261İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 -4.886.197 436.512İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.439.243 -1.418.773Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.700.580 123.101İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 1.380.754 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 319.826 123.101Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 726.363 1.885.583Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 578.335 -138.501Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.413.371 1.272.517İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 656.246 753.368İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 4.757.125 519.149Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 178.123 354.522Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-129.042 -75.835Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-129.042 -75.835Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.238.584 4.849.689İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 9.927.661 2.943.665İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 3.310.923 1.906.024Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -3.123.571 -1.536.941İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.086 -122.281Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -26.086 -122.281Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.585.502 -4.476.750Ödenen Faiz9-27 -1.380.753 -1.277.292Alınan Faiz9-27 590.452Vergi İadeleri (Ödemeleri)-60 -460YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.093.168 -99.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 2.562 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.562 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.095.730 -99.829Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.095.730 -99.829FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.966.133 2.137.855Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.911.439Kredilerden Nakit Girişleri0 4.911.439Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -3.928.933 -2.733.239Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -3.928.933 -2.733.239Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.200 -40.345YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.145.388 -3.126.024Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-8.169.028 3.371.892NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.640 245.868DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ661.460 429.551DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ637.820 675.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 637.820 661.460Finansal Yatırımlar8 159.409 158.292Ticari Alacaklar9 40.918.532 34.353.031İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-9 33.089.353 28.201.973İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.829.179 6.151.058Diğer Alacaklar6-10 235.881 293.369İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.531 1.532İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 234.350 291.837Stoklar12 4.242.378 4.968.741Peşin Ödenmiş Giderler2.450.177 3.028.683İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 2.450.177 3.028.683Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 0Diğer Dönen Varlıklar22 100.150 74.064ARA TOPLAM48.744.347 43.537.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR48.744.347 43.537.640DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 246.902 265.997İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 246.902 265.997Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 8.440.000 8.440.000Maddi Duran Varlıklar15 348.448.133 330.032.561Arazi ve Arsalar15.373.842 15.373.842Binalar326.740.611 308.821.423Tesis, Makine ve Cihazlar541.685 605.207Taşıtlar270.574 195.606Mobilya ve Demirbaşlar828.058 858.871Özel Maliyetler4.693.363 4.177.612Kullanım Hakkı Varlıkları16 298.617 328.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 11.699.243 12.440.935İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar11.616.179 12.352.546Diğer Haklar83.064 88.389Peşin Ödenmiş Giderler13 171 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler171 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR369.133.066 351.507.972TOPLAM VARLIKLAR417.877.413 395.045.612KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.690.536 18.045.924İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 18.690.536 18.045.924Banka Kredileri8 18.552.012 17.907.326Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 138.524 138.598Ticari Borçlar9 30.162.158 24.304.231İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 1.107.847 454.916İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 29.054.311 23.849.315Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 715.538 537.415Diğer Borçlar10 69.253.871 55.119.421İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 50.004.070 41.239.025İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 19.249.801 13.880.396Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 375.457 504.499Diğer Sözleşme Yükümlülükleri375.457 504.499Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 4.157.629 7.395.907Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 163.319 3.228.663Kısa Vadeli Karşılıklar20-21 18.479.577 17.759.583Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 703.877 591.483Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 17.775.700 17.168.100Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 0 0ARA TOPLAM141.998.085 126.895.643TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.998.085 126.895.643UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar39.478.506 38.647.950İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 39.478.506 38.647.950Banka Kredileri8 39.307.520 38.452.082Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 170.986 195.868Diğer Borçlar10 23.756.741 24.652.607İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 14.660.108 13.497.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 9.096.633 11.155.115Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 3.524.560 3.524.560Diğer Sözleşme Yükümlülükleri13 3.524.560 3.524.560Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 9.380.588 9.265.881Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.295.497 1.692.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.295.497 1.692.227Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 840.665 1.182.353Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31 0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.276.557 78.965.578TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER221.274.642 205.861.221ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar196.602.771 189.184.391Ödenmiş Sermaye23 75.350.000 75.350.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -2.051.949 -2.051.949Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 112.832 112.832Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 5.246.719 5.246.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 56.777.384 57.506.211Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 56.777.384 57.506.211Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 57.890.056 58.277.361Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -1.112.672 -771.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)65.841.343 54.383.658Yabancı Para Çevrim Farkları23 65.841.343 54.383.658Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 2.968.274 2.968.274Yasal Yedekler23 2.968.274 2.968.274Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.944.049 11.334.834Net Dönem Karı veya Zararı-3.697.783 -15.666.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR196.602.771 189.184.391TOPLAM KAYNAKLAR417.877.413 395.045.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.310.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652Transferler-230.455 -2.114.790 2.345.245Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.997 -6.195.971 -10.370.696 -16.588.664 0 -16.588.664Dönem Karı (Zararı)-10.370.696 -10.370.696 0 -10.370.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.997 -6.195.971 -6.217.968 0 -6.217.968Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.596.128 -612.325 37.332.938 2.968.274 10.016.067 -10.370.696 177.587.988 0 177.587.988Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 58.277.361 -771.150 54.383.658 2.968.274 11.334.834 -15.666.188 189.184.391 0 189.184.391Transferler-387.305 -15.278.883 15.666.188Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-341.522 11.457.685 -3.697.783 7.418.380 0 7.418.380Dönem Karı (Zararı)-3.697.783 -3.697.783 0 -3.697.783Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-341.522 11.457.685 11.116.163 0 11.116.163Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 57.890.056 -1.112.672 65.841.343 2.968.274 -3.944.049 -3.697.783 196.602.771 0 196.602.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.697.783 -10.370.696DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-341.522 -21.997Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -426.902 -28.201Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler85.380 6.204Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21-31 85.380 6.204Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.457.685 -6.195.971Yabancı Para Çevrim Farkları23 11.457.685 -6.195.971DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.116.163 -6.217.968TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.418.380 -16.588.664Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.418.380 -16.588.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935359BIST