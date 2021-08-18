***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 197.711.181 164.660.526 112.154.534 58.044.146Satışların Maliyeti24 -190.280.328 -159.250.271 -106.637.688 -56.435.508TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.430.853 5.410.255 5.516.846 1.608.638BRÜT KAR (ZARAR)7.430.853 5.410.255 5.516.846 1.608.638Genel Yönetim Giderleri25-26 -2.674.678 -2.416.295 -1.336.719 -1.026.472Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 18.213.054 2.759.263 16.274.836 496.608Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -5.638.473 -5.907.277 -1.513.399 -2.958.630ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.330.756 -154.054 18.941.564 -1.879.856Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 10.924 28 8.346 12Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -950.827 -950.827 -475.415 -475.414FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.390.853 -1.104.853 18.474.495 -2.355.258Finansman Gelirleri29 7.029.301 1.277.655 5.306.813 657.478Finansman Giderleri29 -2.321.911 -8.891.958 1.107.647 2.692.789SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.098.243 -8.719.156 24.888.955 995.009Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.251.181 -505.391 -4.344.110 151.140Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -1.221.183 -890.997 -1.057.804 -321.582Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -3.029.998 385.606 R DÖNEM KARI (ZARARI)16.847.062 -9.224.547 20.544.845 1.146.149DÖNEM KARI (ZARARI)16.847.062 -9.224.547 20.544.845 1.146.149Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.847.062 -9.224.547 20.544.845 1.146.149Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,22360000 -0,12240000 0,27270000 0,01520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.508.986 9.341.648Dönem Karı (Zararı)16.847.062 -9.224.547Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.847.062 -9.224.547Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.043.823 16.505.319Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 6.356.783 5.887.811Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler962.859 -332.692Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 962.859 -332.692Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-13.682.770 506.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 575.410 126.834Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 -14.258.180 379.911Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.164.003 1.089.614Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 -2.510.578 -2.526.063Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 1.346.575 3.615.677Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-827.596 8.762.889Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 4.251.181 551.446Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler59.723 39.506İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.017.823 3.444.759Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.253 -4.012Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.048.550 -7.054.505İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 -5.663.205 -2.767.450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.385.345 -4.287.055Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.700.417 338.182İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.700.417 338.182Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -879.620 1.554.271Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 521.845 -831.349Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.185.533 4.293.989İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 -2.975.161 1.157.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 5.160.694 3.136.693Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 290.951 269.158Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-247.920 -142.718Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-247.920 -142.718Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.679.982 8.350.740İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 20.508.463 5.771.364İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.171.519 2.579.376Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -4.623.915 -3.140.412İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-157.813 -188.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -157.813 -188.585Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.821.062 10.725.531Ödenen Faiz9-27 -315.347 -2.622.784Alınan Faiz9-27 3.427 1.239.612Vergi İadeleri (Ödemeleri)-156 -711YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.530.077 -120.353Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1.530.077 -120.353Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.525.844 -120.353Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.233 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.075.093 -3.018.687Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.000.693 -2.924.766Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -3.000.693 -2.924.766Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-74.400 -93.921YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.903.816 6.202.608Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-17.288.945 -5.853.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)614.871 349.161DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ661.460 429.551DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.276.331 778.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.276.331 661.460Finansal Yatırımlar8 160.545 158.292Ticari Alacaklar9 42.735.387 34.353.031İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-9 34.347.145 28.201.973İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 8.388.242 6.151.058Diğer Alacaklar3.861.996 293.369İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.829.180 1.532İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.032.816 291.837Stoklar12 5.848.361 4.968.741Peşin Ödenmiş Giderler2.506.838 3.028.683İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 2.506.838 3.028.683Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 0Diğer Dönen Varlıklar22 231.877 74.064ARA TOPLAM56.621.335 43.537.640Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.621.335 43.537.640DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar225.435 265.997İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 225.435 265.997Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 8.440.000 8.440.000Maddi Duran Varlıklar15 376.203.877 330.032.561Arazi ve Arsalar15.373.842 15.373.842Binalar354.593.353 308.821.423Tesis, Makine ve Cihazlar477.547 605.207Taşıtlar238.338 195.606Mobilya ve Demirbaşlar996.429 858.871Özel Maliyetler4.524.368 4.177.612Kullanım Hakkı Varlıkları268.756 328.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 10.965.240 12.440.935İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar10.882.956 12.352.546Diğer Haklar82.284 88.389Peşin Ödenmiş Giderler13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR396.103.308 351.507.972TOPLAM VARLIKLAR452.724.643 395.045.612KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 20.131.360 18.045.924İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 20.131.360 18.045.924Banka Kredileri8 19.992.853 17.907.326Kiralama İşlemlerinden Borçlar138.507 138.598Ticari Borçlar9 29.480.519 24.304.231İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 692.067 454.916İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 28.788.452 23.849.315Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 828.366 537.415Diğer Borçlar10 78.021.225 55.119.421İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 58.727.993 41.239.025İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 19.293.232 13.880.396Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.125.867 504.499Diğer Sözleşme Yükümlülükleri3.125.867 504.499Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 2.657.285 7.395.907Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 1.221.027 3.228.663Kısa Vadeli Karşılıklar3.673.025 17.759.583Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 763.105 591.483Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 2.909.920 17.168.100ARA TOPLAM139.138.674 126.895.643TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.138.674 126.895.643UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 34.860.268 38.647.950İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.860.268 38.647.950Banka Kredileri8 34.715.079 38.452.082Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 145.189 195.868Diğer Borçlar10 24.320.871 24.652.607İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 16.407.073 13.497.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6-10 7.913.798 11.155.115Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler655.272 3.524.560Diğer Sözleşme Yükümlülükleri655.272 3.524.560Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 9.380.588 9.265.881Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.674.041 1.692.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.674.041 1.692.227Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 4.067.844 1.182.353TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.958.884 78.965.578TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER215.097.558 205.861.221ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23 237.627.085 189.184.391Ödenmiş Sermaye23 75.350.000 75.350.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -2.051.949 -2.051.949Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 112.832 112.832Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi5.246.719 5.246.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)56.153.574 57.506.211Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)56.153.574 57.506.211Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)57.502.750 58.277.361Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.349.176 -771.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)86.557.316 54.383.658Yabancı Para Çevrim Farkları86.557.316 54.383.658Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 2.968.274 2.968.274Yasal Yedekler23 2.968.274 2.968.274Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -3.556.743 11.334.834Net Dönem Karı veya Zararı23 16.847.062 -15.666.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR237.627.085 189.184.391TOPLAM KAYNAKLAR452.724.643 395.045.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652Transferler-412.870 -1.932.375 2.345.245Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)163.285 10.749.173 -9.224.547 1.687.911 0 1.687.911Dönem Karı (Zararı)-9.224.547 -9.224.547 0 -9.224.547Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)163.285 10.749.173 10.912.458 0 10.912.458Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.413.713 -427.043 54.278.082 2.968.274 10.198.482 -9.224.547 195.864.563 0 195.864.563Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 58.277.361 -771.150 54.383.658 2.968.274 11.334.834 -15.666.188 189.184.391 0 189.184.391Tran