***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 272.084.670 85.556.647Satışların Maliyeti24 -258.050.804 -83.642.640TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.033.866 1.914.007BRÜT KAR (ZARAR)14.033.866 1.914.007Genel Yönetim Giderleri25-26 -2.347.889 -1.337.959Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 1.957.504 1.938.218Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -2.841.775 -4.125.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.801.706 -1.610.808Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 23.395 2.578Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 0 -475.412FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.825.101 -2.083.642Finansman Gelirleri29 248.120 1.722.488Finansman Giderleri29 -4.204.113 -3.429.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.869.108 -3.790.712Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.857.311 92.929Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -1.749.835 -163.379Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -107.476 256.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.011.797 -3.697.783DÖNEM KARI (ZARARI)5.011.797 -3.697.783Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.011.797 -3.697.783Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,06650000 -0,04910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.153.298 13.204.689Dönem Karı (Zararı)5.011.797 -3.697.783Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.011.797 -3.697.783Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.334.824 7.053.185Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 5.141.175 3.078.426Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler304.667 617.474Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 309.419 860.718Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.752 -243.244Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler529.752 896.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 376.555 288.762Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 153.197 607.600Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.291.178 -494.339Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 -979.880 -1.553.251Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 3.271.058 1.058.912Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.234.136 2.742.315Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 1.857.311 178.309Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.395 -2.562Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-23.395 -2.562Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 37.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.840.618 11.230.100Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.419 -1.117Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.095.459 -7.325.440İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 6.263.932 -4.886.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.168.473 -2.439.243Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-276.469 1.700.580İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 -269.857 1.380.754İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -6.612 319.826Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.823.970 726.363Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 584.595 578.335Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.529.327 5.413.371İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 -2.535.223 656.246İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 8.064.550 4.757.125Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -52.546 178.123Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-938.533 -129.042Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-938.533 -129.042Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.261.567 13.238.584İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 6.090.649 9.927.661İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.170.918 3.310.923Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -1.360.370 -3.123.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.176.023 -26.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -1.176.023 -26.086Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.187.239 14.585.502Ödenen Faiz9-27 -2.758.104 -1.380.753Alınan Faiz9-27 177.536 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.453.373 -60YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.082.068 -1.093.168Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 108.815 2.562Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri108.815 2.562Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -3.190.883 -1.095.730Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.190.883 -1.095.730FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.276.722 -3.966.133Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.241.437 -3.928.933Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -7.241.437 -3.928.933Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.285 -37.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.794.508 8.145.388Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiZALIŞ)1.647.386 -23.640DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.479.517 661.460DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.126.903 637.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 3.126.903 1.479.517Finansal Yatırımlar8 104.516 102.097Ticari Alacaklar9 43.468.519 47.393.812İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-9 34.027.966 40.374.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 9.440.553 7.019.378Diğer Alacaklar10 451.300 148.280İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 269.857 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 181.443 148.280Stoklar12 12.929.754 11.105.784Peşin Ödenmiş Giderler13 3.660.185 4.244.371İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.398.109 2.439.181İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 2.262.076 1.805.190Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 0Diğer Dönen Varlıklar22 1.270.746 94.723ARA TOPLAM65.011.923 64.568.584TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.011.923 64.568.584DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 227.821 254.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 227.821 254.371Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 9.780.000 9.780.000Maddi Duran Varlıklar15 576.409.342 534.581.341Arazi ve Arsalar15.296.062 15.296.062Binalar546.150.894 505.340.844Tesis, Makine ve Cihazlar330.131 518.365Taşıtlar1.202.493 183.613Mobilya ve Demirbaşlar1.592.193 1.693.143Özel Maliyetler11.837.569 11.549.314Kullanım Hakkı Varlıkları179.170 209.032Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 8.756.335 9.492.561İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar8.687.678 9.419.362Diğer Haklar68.657 73.199Peşin Ödenmiş Giderler13 27.035 22.692İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.035 22.692Ertelenmiş Vergi Varlığı12.173.558 12.195.326TOPLAM DURAN VARLIKLAR607.553.261 566.535.323TOPLAM VARLIKLAR672.565.184 631.103.907KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.892.290 31.045.731İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 34.892.290 31.045.731Banka Kredileri8 34.764.197 30.912.511Kiralama İşlemlerinden Borçlar128.093 133.220Ticari Borçlar9 23.639.723 18.914.589İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 447.929 3.125.531İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 23.191.794 15.789.058Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 1.622.089 1.674.635Diğer Borçlar10 113.383.316 106.069.147İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 100.294.142 94.153.055İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 13.089.174 11.916.092Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 0 498.176Diğer Sözleşme Yükümlülükleri13 0 498.176Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 8.718.410 8.476.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 8.718.410 8.476.539Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 1.749.835 1.453.373Kısa Vadeli Karşılıklar20-21 3.427.720 3.068.488Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 794.502 588.467Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 2.633.218 2.480.021ARA TOPLAM187.433.383 171.200.678TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER187.433.383 171.200.678UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.255.894 38.145.039İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 33.255.894 38.145.039Banka Kredileri8 33.198.998 38.057.985Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 56.896 87.054Ticari Borçlar0 5.612İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 0 5.612Diğer Borçlar10 33.128.905 33.181.507İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 21.758.530 21.808.968İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6-10 11.370.375 11.372.539Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.319.162 4.759.519Diğer Sözleşme Yükümlülükleri4.319.162 4.759.519Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 6.876.694 8.478.935Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.134.111 1.535.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 2.134.111 1.535.052Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.714.766 86.105.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER267.148.149 257.306.342ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar405.417.035 373.797.565Ödenmiş Sermaye23 75.350.000 75.350.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -2.051.949 -2.051.949Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 112.832 112.832Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi5.246.719 5.246.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)55.155.127 55.858.011Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.155.127 55.858.011Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)56.470.136 56.830.189Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.315.009 -972.178Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)199.885.858 172.935.354Yabancı Para Çevrim Farkları199.885.858 172.935.354Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 2.968.274 2.968.274Yasal Yedekler23 2.968.274 2.968.274Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 63.738.377 -2.884.182Net Dönem Karı veya Zararı23 5.011.797 66.262.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR405.417.035 373.797.565TOPLAM KAYNAKLAR672.565.184 631.103.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 58.277.361 -771.150 54.383.658 2.968.274 11.334.834 -15.666.188 189.184.391 0 189.184.391Transferler-387.305 -15.278.883 15.666.188Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-341.522 11.457.685 -3.697.783 7.418.380 0 7.418.380Dönem Karı (Zararı)-3.697.783 -3.697.783 0 -3.697.783Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-341.522 11.457.685 11.116.163 0 11.116.163Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 57.890.056 -1.112.672 65.841.343 2.968.274 -3.944.049 -3.697.783 196.602.771 0 196.602.771Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 56.830.189 -972.178 172.935.354 2.968.274 -2.884.182 66.262.506 373.797.565 0 373.797.565Transferler-360.053 66.622.559 -66.262.506Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-342.831 26.950.504 5.011.797 31.619.470 0 31.619.470Dönem Karı (Zararı)5.011.797 5.011.797 0 5.011.797Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-342.831 26.950.504 26.607.673 0 26.607.673Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 56.470.136 -1.315.009 199.885.858 2.968.274 63.738.377 5.011.797 405.417.035 0 405.417.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.011.797 -3.697.783DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-342.831 -341.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -428.539 -426.902Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler85.708 85.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21-31 85.708 85.380Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar26.950.504 11.457.685Yabancı Para Çevrim Farkları23 26.950.504 11.457.685DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.607.673 11.116.163TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.619.470 7.418.380Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.619.470 7.418.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028867BIST