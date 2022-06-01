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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

01.06.2022 12:20
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Çeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamaktadır. Ayrıca Sn. Galip Öztürk'ün avukatı Sn. Evren Topaloğlu Özaltındere tarafından şirketimize iletilmiş olan Kamuoyunu bilgilendirme yazısında Sn. Galip Öztürk'ün şirketimize ait paylarından sadece 0,93 adet (lot altı) paya sahip olduğu belirtilmiştir. Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033824


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Tam 6.498 6.661 41,17  
Yarım 3.141 3.222 19,91  
Çeyrek 1.575 1.611 9,96  
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