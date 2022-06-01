***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.06.2022 12:20
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamaktadır. Ayrıca Sn. Galip Öztürk'ün avukatı Sn. Evren Topaloğlu Özaltındere tarafından şirketimize iletilmiş olan Kamuoyunu bilgilendirme yazısında Sn. Galip Öztürk'ün şirketimize ait paylarından sadece 0,93 adet (lot altı) paya sahip olduğu belirtilmiştir. Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033824
BIST
14:152.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,87
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.594
En Düşük
2.565
14:1516,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0788
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4736
En Düşük
16,3796
14:1517,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2159
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7119
En Düşük
17,4621
14:15982,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,68
|Açılış
|: 982,90
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:15
|YUNSA
|31,24
|26.878.046
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.922.806
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.976.170
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.980.658
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.071.434
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|272.959.803
|% -8,64
|
|IHLGM
|0,75
|21.865.514
|% -3,85
|
|SANFM
|34,98
|10.270.651
|% -3,85
|
|AVGYO
|2,70
|14.513.268
|% -3,57
|
|THYAO
|50,15
|2.485.138.736
|% 1,81
|
|SASA
|39,16
|1.171.860.551
|% 3,82
|
|SISE
|21,12
|1.001.780.584
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,18
|923.816.441
|% 0,53
|
|AKBNK
|8,64
|854.514.583
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,82
|711.101.316
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,85
|345.716.808
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,27
|133.080.892
|% -1,55
|
|AKBNK
|8,64
|854.514.583
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,89
|344.648.490
|% 0,42
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4682
|16,4710
|% 0,48
|
|Euro
|17,6632
|17,7119
|% 1,23
|
|Sterlin
|20,6059
|20,7093
|% 0,99
|
|Frank
|17,0923
|17,1953
|% 0,84
|
|Riyal
|4,3772
|4,3991
|% 0,45
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|10,07
|
|Altın Gr.
|982
|982
|9,09
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|35,00
|
|Tam
|6.498
|6.661
|41,17
|
|Yarım
|3.141
|3.222
|19,91
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,02
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30AKSGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 230, 821 adet işlem
-
14:29TLMAN
Yüzde 4.67 oranında artışla 29.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 859 adet işlem
-
14:28OLMK
Yüzde 4.42 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 720, 755 adet işlem
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, VESTL, TCELL
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, PETKM