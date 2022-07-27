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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

27.07.2022 14:11
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Sermaye artırımı hususunda yapılan başvuru sürecinin iptali hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulu'nun 27.07.2022 tarihli kararı ile 29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan şirket sermayesinin bedelli artırımı hususundaki başvurusu geri çekilerek süreç iptaline gidilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048018


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