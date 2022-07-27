***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
27.07.2022 14:11
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Sermaye artırımı hususunda yapılan başvuru sürecinin iptali hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulu'nun 27.07.2022 tarihli kararı ile 29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan şirket sermayesinin bedelli artırımı hususundaki başvurusu geri çekilerek süreç iptaline gidilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048018
BIST
14:512.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,09
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
14:5117,9198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0618
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
14:5118,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1200
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3100
En Düşük
18,2300
14:51992,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,24
|Açılış
|: 992,22
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler14:51
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.885.176
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|56.396.449
|% 9,97
|
|PSGYO
|2,87
|143.780.381
|% 9,96
|
|PEGYO
|2,37
|41.848.033
|% -7,06
|
|UFUK
|78,65
|3.534.837
|% -5,24
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,70
|4.996.253
|% -3,83
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,50
|2.219.637.540
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,75
|889.474.399
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,20
|828.477.728
|% 0,31
|
|SISE
|21,18
|700.593.157
|% 0,67
|
|EREGL
|27,36
|565.038.472
|% -0,80
|
|EKGYO
|3,20
|828.477.728
|% 0,31
|
|SKBNK
|1,59
|315.979.158
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,75
|889.474.399
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|358.190.144
|% 4,00
|
|ADESE
|0,85
|110.204.630
|% 6,25
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9142
|17,9198
|% 0,35
|
|Euro
|18,3000
|18,3100
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,5676
|21,6758
|% 0,70
|
|Frank
|18,5608
|18,6727
|% 0,52
|
|Riyal
|4,7563
|4,7801
|% 0,39
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|3,22
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,69
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.753
|27,00
|
|Tam
|6.681
|6.737
|24,00
|
|Yarım
|3.256
|3.294
|12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,78
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,29
|
Seans Raporu
14:51
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15:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 78 artarak (% 0.26 ) 2, 242
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDFA, ITTFH, CMENT, BRKO, PSGYO, IMASM, EMNIS
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15:06
PEGYO, SNKRN, MTRKS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:06
Bu seansda işlem gören 268 hisse senedinden 140 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 102 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem