***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarihli, 'Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000.-TL olarakbelirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.350.000-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 160,00 bedelli) olarak 195.910.000- TL'ye çıkarılmasına' ilişkin kararı çerçevesinde 28.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986610BIST