***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması için yapılan esas sözleşme tadili izni için Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 09.02.2022Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin uzatılması için yapılan esas sözleşme tadili izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.02.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.Başvuru çerçevesinde esas sözleşmenin eski ve yeni (taslak) metni ekte pdf olarak verilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 MEPET KSTS tadil metni taslağı 2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000667BIST