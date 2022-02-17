***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi Hususunda SPK Onayı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 09.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.02.2022Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin güncellenmesi hususunda yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 Tarih E-29833736-110.04.04-17198 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.Başvuru çerçevesinde esas sözleşmenin eski ve yeni metni ekte pdf olarak verilmiştir.Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında yatırımcıların onayına sunulacaktır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 MEPET KSTS tadil metni 2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002398BIST