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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2022 16:47
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bi


***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi Hususunda SPK Onayı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2022

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin güncellenmesi hususunda yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 Tarih E-29833736-110.04.04-17198 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Başvuru çerçevesinde esas sözleşmenin eski ve yeni metni ekte pdf olarak verilmiştir.
Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında yatırımcıların onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MEPET KSTS tadil metni 2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002398


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