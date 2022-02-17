***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.02.2022 16:47
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi Hususunda SPK Onayı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2022
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin güncellenmesi hususunda yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 Tarih E-29833736-110.04.04-17198 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Başvuru çerçevesinde esas sözleşmenin eski ve yeni metni ekte pdf olarak verilmiştir.
Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında yatırımcıların onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MEPET KSTS tadil metni 2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002398
BIST
17:412.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,61
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
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2.059
En Düşük
2.018
17:4113,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0168
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:4115,4888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0077
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
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15,5311
En Düşük
15,4100
17:41826,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 8,25
|Açılış
|: 826,74
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|32.707.448
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|71.203.452
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.884.444
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.713.574
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.538.855
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,18
|6.372.318.005
|% -1,42
|
|KRDMD
|11,63
|2.074.478.890
|% -2,02
|
|EREGL
|28,20
|1.776.245.714
|% 0,07
|
|TUPRS
|191,90
|1.345.271.471
|% -1,89
|
|GARAN
|11,84
|1.193.302.328
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,00
|882.272.163
|% -0,25
|
|THYAO
|29,18
|6.372.318.005
|% -1,42
|
|KRDMD
|11,63
|2.074.478.890
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,30
|400.169.375
|% -2,54
|
|BUCIM
|1,86
|182.388.287
|% 8,77
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6008
|13,6154
|% 0,14
|
|Euro
|15,4768
|15,4874
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,4939
|18,5866
|% 0,36
|
|Frank
|14,7181
|14,8068
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6152
|3,6333
|% 0,08
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|20,59
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,45
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,02
|
|B. Petrol
|92,99
|92,99
|-1,82
|