***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.06.2022 14:37
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Kayıtlı Sermaye Süresi Uzatımına İlişkin Genel Kurul Neticesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketin Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı hususu Genel Kurul Toplantısında Kabul edilmiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MEPET KSTS tadil metni 2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035717
BIST
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|ULUUN
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|347.175.385
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|EKGYO
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|Sterlin
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|% 2,19
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|17,5178
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|% 2,11
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|4,5643
|4,5872
|% 2,50
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|1.852
|-0,26
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|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,02
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|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|168,00
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|Tam
|6.783
|6.954
|169,29
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|Yarım
|3.278
|3.364
|81,90
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|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,95
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|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
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|122
|122
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