***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
09.06.2022 16:05
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet HAVUZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Zekeriya ASLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zekeriya ASLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ahmet HAVUZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Erol ÖZDAMAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet HAVUZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Zekeriya ASLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036460
BIST
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|| -6,53
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2.575
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16:2417,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1108
|Açılış
|: 17,2400
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|Önceki Kapanış
|: 17,2050
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17,2370
En Düşük
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16:2418,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1549
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,6578
En Düşük
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16:241.024,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,48
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:22
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|38.801.421
|% 9,96
|
|FONET
|13,02
|64.498.176
|% 9,50
|
|MOBTL
|1,90
|213.164.785
|% 8,57
|
|FLAP
|4,26
|78.827.976
|% 8,40
|
|OYYAT
|68,85
|91.588.058
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.761.852
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.422.478
|% -9,96
|
|DAGHL
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|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
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|27.973.881
|% -8,55
|
|THYAO
|46,06
|5.586.076.558
|% -1,41
|
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|2.685.299.717
|% 2,10
|
|SASA
|43,40
|1.973.537.173
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|
|SAHOL
|19,61
|1.560.856.703
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|
|TOASO
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|1.174.034.036
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|
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|
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|
|DOHOL
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|% 0,76
|
|YKBNK
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|758.547.384
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|
|ODAS
|2,91
|436.014.314
|% 1,39
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
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|17,2342
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|
|Euro
|18,4933
|18,5467
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,5322
|21,6402
|% 0,59
|
|Frank
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|17,7026
|% 0,94
|
|Riyal
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|4,5986
|% 0,52
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,75
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,72
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|1,00
|
|Tam
|6.782
|6.953
|-4,59
|
|Yarım
|3.278
|3.363
|-2,22
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,02
|
|B. Petrol
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|123
|-0,80
|
Seans Raporu
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