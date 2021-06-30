***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKiraya vermeİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAVM bünyesinde 6500m2 alanİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29.06.2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)17,3 (işleme konu alan toplam kiralanabilir alanın %29,7.sine tekabül etmektedir.Kayıtlı değer bu oran üzerinden hesaplanmıştır.)Kira Bedeli ve Koşulları625.553 USD (Yıllık) 15 Yıl süreliAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,65Karşı TarafDIBO GROUP LLCKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKiracıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/06/2021Kira Süresi15 YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniEmsal değer üzerinden anlaşma sağlanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC Yönetim Kurulu'nun 29.06.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC' ye ait olan Metrocity AVM'nin Spa, Açık ve Kapalı Havuz alanı Çin Menşeli DIBO GROUP LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi 15 yıl süre ile yıllık brüt 625.553 USD olmak üzere 15 yıl toplamı brüt 9.383.289 USD'dir. Bağlı ortaklığımızın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3'lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 15 yıl sonunda elde edeceği Net Geliri 9.101.791 USD olarak hesaplanmaktadır. Kamuoyuna Duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945168BIST