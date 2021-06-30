***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
30.06.2021 17:36
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kiraya verme
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
AVM bünyesinde 6500m2 alan
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.06.2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
17,3 (işleme konu alan toplam kiralanabilir alanın %29,7.sine tekabül etmektedir.Kayıtlı değer bu oran üzerinden hesaplanmıştır.)
Kira Bedeli ve Koşulları
625.553 USD (Yıllık) 15 Yıl süreli
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,65
Karşı Taraf
DIBO GROUP LLC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiracı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/06/2021
Kira Süresi
15 Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Emsal değer üzerinden anlaşma sağlanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC Yönetim Kurulu'nun 29.06.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC' ye ait olan Metrocity AVM'nin Spa, Açık ve Kapalı Havuz alanı Çin Menşeli DIBO GROUP LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi 15 yıl süre ile yıllık brüt 625.553 USD olmak üzere 15 yıl toplamı brüt 9.383.289 USD'dir. Bağlı ortaklığımızın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3'lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 15 yıl sonunda elde edeceği Net Geliri 9.101.791 USD olarak hesaplanmaktadır. Kamuoyuna Duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945168
BIST