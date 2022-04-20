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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

20.04.2022 16:16
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin  20.04.2022 tarihli E-18454353-100.06-8379 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliğine göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022325


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DAGHL 21,20 10.507.205 % 9,90  
ALCAR 328,70 104.409.172 % 8,45  
AYEN 17,00 23.805.905 % 7,12  
NTHOL 11,84 105.396.479 % 6,96  
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Altın Gr. 918 919 0,07  
Cumhuriyet 6.097 6.189 -53,00  
Tam 6.066 6.217 -51,02  
Yarım 2.932 3.008 -24,68  
Çeyrek 1.471 1.504 -12,33  
Gümüş.Ons 25,12 25,15 -0,04  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 -0,03  
B. Petrol 108 108 0,98  
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