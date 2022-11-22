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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

22.11.2022 14:33
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa Başkanlığı'nın 22.11.2022 tarih E-18454353-100.06-12705 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081588


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Cumhuriyet 6.997 7.103 6,00  
Tam 7.005 7.073 1,00  
Yarım 3.402 3.458 1,00  
Çeyrek 1.696 1.728 0,00  
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Gümüş Gr. 12,69 12,71 0,22  
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