***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.11.2022 14:33
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 22.11.2022 tarih E-18454353-100.06-12705 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081588
BIST
15:524.750
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 179,70
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.750
En Düşük
4.567
15:5218,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:5219,1333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0589
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:521.045,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.045,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MERKO
|7,48
|85.095.652
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|79.339.731
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|118.932.948
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|17.766.391
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|MZHLD
|161,50
|109.114.709
|% -4,66
|
|EREGL
|40,90
|6.806.175.592
|% 8,49
|
|THYAO
|108,50
|6.019.480.063
|% 1,50
|
|SASA
|148,90
|4.970.849.731
|% 9,57
|
|KRDMD
|13,81
|4.613.550.585
|% 5,02
|
|HEKTS
|40,32
|4.329.463.226
|% 7,81
|
|EKGYO
|5,95
|3.291.109.092
|% 2,94
|
|KRDMD
|13,81
|4.613.550.585
|% 5,02
|
|YKBNK
|11,58
|3.520.099.695
|% 1,49
|
|ISCTR
|10,05
|2.488.470.115
|% 3,08
|
|PETKM
|16,03
|3.476.697.009
|% 4,84
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6152
|18,6243
|% 0,02
|
|Euro
|19,1264
|19,1410
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,0570
|22,1676
|% 0,53
|
|Frank
|19,4245
|19,5415
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% -0,00
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|8,31
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.046
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.103
|6,00
|
|Tam
|7.005
|7.073
|1,00
|
|Yarım
|3.402
|3.458
|1,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,69
|12,71
|0,22
|
|B. Petrol
|88,73
|88,73
|1,28
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05HEKTS
Yüzde 7.75 oranında artışla 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 516, 485 adet işlem
-
16:04SEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 306, 272 adet işlem
-
16:03IMASM
Yüzde 7.47 oranında artışla 165.50 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 437 adet işlem
-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 7 artarak (% 3.86 ) 4, 163
-
16:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, TDGYO, RNPOL, AZTEK, OSMEN, ETILR, CONSE, KONTR, OZRDN, HUNER