***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 09:56
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Uzun'un yürütmekte olduğu görevlerinden istifası 12.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927778
BIST
15:481.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 22,08
|Açılış
|: 1.381
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|Önceki Kapanış
|: 1.378
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1.406
En Düşük
1.381
15:488,0893
En Yüksek
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|: -0,20%
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|Açılış
|: 8,0700
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,1332
En Düşük
8,0295
15:489,6852
En Yüksek
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|: -0,12%
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|Açılış
|: 9,6350
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|Önceki Kapanış
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456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DITAS
|14,66
|3.210.393
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.559.748
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|673.490.596
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.240.980
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|134.187.145
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.940.447
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.405.976
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.571.249
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.932.683
|% -9,98
|
|GARAN
|6,91
|1.127.718.697
|% 3,13
|
|EREGL
|17,19
|1.006.285.430
|% 0,59
|
|SASA
|46,54
|673.490.596
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|543.405.900
|% -0,54
|
|SISE
|7,35
|474.246.400
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,13
|366.166.100
|% 2,40
|
|GARAN
|6,91
|1.127.718.697
|% 3,13
|
|DOHOL
|3,24
|424.128.183
|% 4,52
|
|IHLAS
|0,66
|84.090.381
|% 3,13
|
|TSKB
|1,33
|155.480.000
|% 3,10
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0803
|8,0893
|% -0,20
|
|Euro
|9,6765
|9,6852
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,0919
|11,1475
|% -0,20
|
|Frank
|8,7336
|8,7863
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1494
|2,1602
|% -0,26
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|0,19
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-18,00
|
|Tam
|2.994
|3.072
|-21,76
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-10,52
|
|Çeyrek
|726
|743
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,58
|64,58
|0,91
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