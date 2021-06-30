***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 14:58
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC Yönetim Kurulu'nun 29.06.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC' ye ait olan Metrocity AVM'nin Spa, Açık ve Kapalı Havuz alanı Çin Menşeli DIBO GROUP LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır.
İmzalanan kiralama sözleşmesi 15 yıl süre ile yıllık brüt 625.553 USD olmak üzere 15 yıl toplamı brüt 9.383.289 USD'dir.
Bağlı ortaklığımızın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3'lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 15 yıl sonunda elde edeceği Net Geliri 9.101.791 USD olarak hesaplanmaktadır.
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945069
BIST
17:451.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,81
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:458,6520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0470
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6423
17:4510,2888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0381
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
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10,3626
En Düşük
10,2799
17:45494,37
En Yüksek
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|: -0,16%
|| -0,80
|Açılış
|: 494,37
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:45
|VERTU
|23,10
|53.906.124
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.294.687
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.759.632
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.947.669
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.363.333
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.137.176
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,36
|7.036.257
|% -8,84
|
|THYAO
|13,63
|1.142.541.391
|% 1,94
|
|GARAN
|8,41
|944.005.851
|% 1,33
|
|SASA
|27,66
|437.292.933
|% 1,77
|
|KOZAL
|117,50
|372.062.351
|% 0,34
|
|ERBOS
|130,80
|343.980.259
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|256.280.851
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|285.081.077
|% 1,39
|
|GARAN
|8,41
|944.005.851
|% 1,33
|
|THYAO
|13,63
|1.142.541.391
|% 1,94
|
|PEKGY
|1,10
|76.294.687
|% 10,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6486
|8,6520
|% -0,54
|
|Euro
|10,2837
|10,2888
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9104
|11,9702
|% -0,73
|
|Frank
|9,3281
|9,3843
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3036
|2,3151
|% -0,38
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|4,46
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|1,12
|