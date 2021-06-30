***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC Yönetim Kurulu'nun 29.06.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde METROCITY TRADE CENTER BATUMI JSC' ye ait olan Metrocity AVM'nin Spa, Açık ve Kapalı Havuz alanı Çin Menşeli DIBO GROUP LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır.İmzalanan kiralama sözleşmesi 15 yıl süre ile yıllık brüt 625.553 USD olmak üzere 15 yıl toplamı brüt 9.383.289 USD'dir.Bağlı ortaklığımızın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3'lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 15 yıl sonunda elde edeceği Net Geliri 9.101.791 USD olarak hesaplanmaktadır.Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945069BIST