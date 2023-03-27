***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 27.03.2023 tarihli kararı ileŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Fatma Öztürk Gümüşsu'nun istifası kabul edilmiş olup boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine halen Yönetim Kurulu Üyesi olan Özgür Ayyıldız'ın atanmasına, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Yağmur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128275BIST