***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 13:01
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Çağla Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgür Ayyıldız'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmasına, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Sarı'nın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158917
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