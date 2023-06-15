***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Çağla Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgür Ayyıldız'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmasına, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Sarı'nın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158917BIST