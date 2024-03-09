***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 08.03.2024 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Özgür AYYILDIZ ve Yağmur ÖZTÜRK'ün şirketimizde yürütmekte oldukları görevlerinden istifaları kabul edilmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve İsmail Murat ÜNLÜ'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmlarına, Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmekte olan Mustafa SARI'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257281BIST