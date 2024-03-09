***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2024 13:08
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 08.03.2024 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Özgür AYYILDIZ ve Yağmur ÖZTÜRK'ün şirketimizde yürütmekte oldukları görevlerinden istifaları kabul edilmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve İsmail Murat ÜNLÜ'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmlarına, Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmekte olan Mustafa SARI'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257281
BIST
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18:059.155
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 101,14
|Açılış
|: 9.084
|
|Önceki Kapanış
|: 9.054
|
9.024
En Yüksek
9.174
18:0531,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0911
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,0222
En Düşük
31,7696
18:0534,9834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0158
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1500
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35,2099
En Düşük
34,6579
18:052.234,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 27,06
|Açılış
|: 2.232,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
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2.253,06
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|70,95
|19.110.634
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|53.387.888
|% 9,99
|
|DESPC
|49,12
|55.807.303
|% 9,99
|
|QNBFB
|292,00
|15.855.028
|% 9,98
|
|ARTMS
|40,78
|15.690.268
|% 9,98
|
|EUKYO
|22,68
|10.102.101
|% -10,00
|
|AKFYE
|26,10
|347.352.991
|% -10,00
|
|BRKVY
|179,70
|39.927.816
|% -9,97
|
|FONET
|43,20
|37.984.896
|% -9,96
|
|PEKGY
|24,96
|74.370.281
|% -9,96
|
|THYAO
|279,25
|14.766.133.908
|% 2,38
|
|OBAMS
|58,20
|9.349.255.106
|% -7,77
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|EREGL
|45,90
|5.917.177.763
|% 0,53
|
|REEDR
|64,50
|4.636.049.971
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,86
|4.100.586.968
|% 4,73
|
|HEKTS
|18,04
|4.356.076.767
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,30
|2.401.731.173
|% 2,26
|
|YKBNK
|22,98
|4.413.323.140
|% 3,98
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9030
|31,9088
|% 0,29
|
|Euro
|34,9265
|34,9834
|% -0,05
|
|Sterlin
|42,2669
|42,4788
|% 1,98
|
|Frank
|37,4844
|37,6723
|% 1,70
|
|Riyal
|8,7699
|8,8139
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,30
|% 0,66
|
|Platin
|911,50
|913,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,93
|1.027,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,32
|2.177,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SEKFK
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 081 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 8.55 oranında artışla 52.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 681 adet işlem
-
17:57ISKPL
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 829, 282 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 9, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 111, 943.00 milyon TL de
-
17:55DITAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 899, 587 adet işlem