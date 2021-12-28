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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

28.12.2021 16:18
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen F


***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 27.12.2021 tarihli kararı ile "Sermaye Piyasası Kurulunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ELDE EDİLECEK NET FONUN KULLANIM YERLERİ Şirket sermayesinin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 75.350.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesini %160 oranında bedelli olarak artırılarak 75.350.000 TL'den 195.910.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle yapılacak 120.560.000 TL nominal pay ihracından sağlayacağı net fonun kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir   1.Halka arzdan sağlayacağı net fonun %75 oranındaki kısmı ile %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Metro City Trade Center Batumi JSC' nin sermaye artırımına iştirak edilmesi, 2.Elde edilecek net fonun %25 oranındaki kısmının ise işletme sermayesi olarak kullanılması, hususunda karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986611


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