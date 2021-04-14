***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2021 09:58
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Erol Özdamar Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.08.2017 0 216 230 08 28 dahili 18 erolozdamar@metropetrol.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 210682
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927781
BIST
10:041.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,03
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.394
En Düşük
1.381
10:048,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:049,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0203
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:04455,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 455,77
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:02
|MTRKS
|54,50
|11.678.587
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|1.240.803
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|300.109
|% 9,95
|
|INVEO
|126,30
|952.681
|% 9,92
|
|TKURU
|400,50
|942.777
|% 8,77
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|103.897
|% -9,90
|
|MERIT
|178,00
|216.270
|% -9,69
|
|BJKAS
|13,51
|31.956.554
|% 0,00
|
|GARAN
|6,79
|12.958.538
|% 1,34
|
|MTRKS
|54,50
|11.678.587
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,40
|8.931.297
|% 0,41
|
|SISE
|7,22
|6.760.014
|% 0,56
|
|BJKAS
|13,51
|31.956.554
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|4.591.087
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,81
|3.762.594
|% 1,12
|
|GARAN
|6,79
|12.958.538
|% 1,34
|
|SKBNK
|1,12
|1.991.653
|% 1,82
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1043
|8,1067
|% 0,01
|
|Euro
|9,7071
|9,7185
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,1616
|11,2175
|% 0,43
|
|Frank
|8,7837
|8,8366
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% 0,08
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,40
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,04
|
|B. Petrol
|64,57
|64,57
|0,90
|