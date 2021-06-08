***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2021 15:58
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.05.2017 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 08.05.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyelikleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
LOKMAN KONDAKÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941074 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan Denetlemeden Sorumlu Komite: Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi: Üye
AHMET HAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941074 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Riskin Erken Saptanması Komitesi : Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941079
BIST
17:011.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
17:018,6023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
17:0110,4885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0163
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
17:01522,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -3,04
|Açılış
|: 522,90
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ATATP
|31,94
|22.975.145
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.293.767
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.441.487
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.812.059
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,83
|19.452.686
|% -9,46
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,78
|20.351.434
|% -7,64
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,34
|950.708.817
|% 0,60
|
|KOZAL
|126,80
|842.967.212
|% 1,20
|
|THYAO
|14,30
|780.705.729
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,27
|481.513.640
|% 1,34
|
|SASA
|34,48
|463.838.743
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,27
|481.513.640
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,99
|233.971.387
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|950.708.817
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,19
|118.432.691
|% 0,00
|
|TSKB
|1,40
|119.121.261
|% 0,72
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6002
|8,6023
|% -0,12
|
|Euro
|10,4851
|10,4885
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,1138
|12,1745
|% -0,48
|
|Frank
|9,5633
|9,6209
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2873
|2,2987
|% -0,10
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,90
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|-17,00
|
|Tam
|3.433
|3.519
|-20,21
|
|Yarım
|1.659
|1.702
|-9,78
|
|Çeyrek
|832
|851
|-4,88
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,11
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|-0,51
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TTKOM, TKFEN
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.21 ) 1, 270
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMSCH, YYAPI, TUCLK, RODRG, SEKUR, BTCIM, ATATP, YESIL
-
17:14
BTCIM, ETYAT, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:14
EMNIS, COSMO, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında