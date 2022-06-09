***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.06.2022 16:01
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.05.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 08.05.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyelikleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET HAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941074 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Riskin Erken Saptanması Komitesi : Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye
ZEKERİYA ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.06.2022 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035715 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan Denetlemeden Sorumlu Komite: Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi: Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036458
BIST
16:192.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,23
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
16:1917,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1073
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
16:1918,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1316
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
16:191.023,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.023,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler16:19
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|38.787.941
|% 9,96
|
|FONET
|12,97
|63.715.710
|% 9,08
|
|MOBTL
|1,90
|206.332.709
|% 8,57
|
|FLAP
|4,26
|78.612.772
|% 8,40
|
|TSGYO
|6,75
|51.760.509
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.519.070
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.417.438
|% -9,96
|
|PENTA
|402,00
|27.702.197
|% -8,55
|
|FORMT
|1,58
|36.723.972
|% -5,95
|
|ODAS
|2,93
|433.674.295
|% 2,09
|
|PGSUS
|161,70
|424.905.349
|% 3,79
|
|BERA
|12,41
|334.963.750
|% 4,46
|
|KONTR
|169,70
|316.742.004
|% 2,85
|
|TMSN
|29,36
|266.718.022
|% -0,41
|
|SEGYO
|1,22
|230.017.117
|% -3,17
|
|MOBTL
|1,90
|206.332.709
|% 8,57
|
|BERA
|12,41
|334.963.750
|% 4,46
|
|FORMT
|1,58
|36.723.972
|% -5,95
|
|IHLGM
|0,70
|10.058.714
|% 1,45
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2231
|17,2335
|% 0,63
|
|Euro
|18,4828
|18,5254
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,5134
|21,6213
|% 0,50
|
|Frank
|17,5978
|17,7038
|% 0,94
|
|Riyal
|4,5757
|4,5987
|% 0,52
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,78
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|2,88
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-6,00
|
|Tam
|6.780
|6.950
|-6,93
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,22
|
Seans Raporu
16:19
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16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KOZAL, TAVHL
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 88 kaybederek (% -0.39 ) 2, 269
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16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OYYAT, DAGHL, TSGYO, ULUUN
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16:32
INVES, EUREN, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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