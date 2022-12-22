***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksReşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 Beykoz/ İstanbul 0 216 230 08 28 0 216 434 88 87Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoErol Özdamar Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.08.2017 0 216 230 08 28 yatirimiliskiler@metropetrol.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 210682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089282BIST