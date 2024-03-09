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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2024 13:09
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
F. Buluç Demirel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 07.03.2024 0 212 319 28 75 yatirimiliskiler@metropetrol.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204268 701319

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.05.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metro Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vanet Gıda San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA SARI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 15.06.2023 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
İSMAİL MURAT ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.03.2024 İcrada Görevli - Evet Bağımsız Üye Değil
ZEKERİYA ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.06.2022 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035715 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan Denetlemeden Sorumlu Komite: Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi: Üye
FEVZİ ŞANVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2023 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157497 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Riskin Erken Saptanması Komitesi : Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kuurlu Başkan Vekili Metro Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vanet Gıda San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257283


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