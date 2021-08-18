***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 20:05
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2021
Karar Sayısı
13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a)01.01.2021-30.06.2021 dönemine ilişkin konsolide finansal ve mali tablolar tarafımızdan incelenmiştir. b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal ve mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve raporun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Saygılarımızla. Ad Soyad Görevi
Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Özgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet HAVUZ Yönetim Kurulu Üyesi
Lokman KONDAKÇI Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959147
BIST
16:191.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,22
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:198,5236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0756
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:199,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0689
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:19490,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,48
|Açılış
|: 490,13
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DMSAS
|8,04
|113.009.991
|% 17,03
|
|PENTA
|88,85
|15.279.958
|% 14,94
|
|DOBUR
|23,28
|2.553.672
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,75
|90.675.911
|% 13,10
|
|ESCAR
|20,10
|81.099.590
|% 10,02
|
|VAKKO
|10,56
|36.767.614
|% -7,29
|
|ALKIM
|15,56
|111.397.201
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BRYAT
|389,40
|95.871.913
|% -6,28
|
|GARAN
|9,28
|667.646.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,78
|479.833.825
|% -3,23
|
|THYAO
|12,25
|462.728.113
|% 0,00
|
|SISE
|8,71
|460.457.381
|% 1,04
|
|EREGL
|18,61
|423.766.141
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,85
|359.202.580
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|148.017.788
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|216.787.413
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|667.646.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,78
|479.833.825
|% -3,23
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5173
|8,5220
|% 0,88
|
|Euro
|9,9743
|9,9863
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6381
|11,6965
|% 0,44
|
|Frank
|9,2647
|9,3206
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2680
|2,2793
|% 0,97
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,85
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|21,34
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|10,32
|
|Çeyrek
|785
|803
|5,16
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,67
|