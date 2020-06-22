***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 22.06.2020 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki şekildedir. Komiteler: Denetlemeden Sorumlu Komite: Mehmet Erdoğan – Başkan Hüseyin Bürge – Üye Kurumsal Yönetim Komitesi: Hüseyin Bürge – Başkan Mehmet Erdoğan – Üye Erol Özdamar – Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi: Mehmet Erdoğan – Başkan Hüseyin Bürge – Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852372BIST