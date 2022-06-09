***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.06.2022 15:54
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında şirketimiz Yönetim Kurulu ve komiteler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu
Ad/ Soyad Görevi
Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
Özgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya ASLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet HAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetlemeden Sorumlu Komite: Ad/ Soyad Görevi
Ahmet HAVUZ Başkan
Zekeriya ASLAN Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi: Ad/Soyad Görevi
Zekeriya ASLAN Başkan
Ahmet HAVUZ Üye
Erol ÖZDAMAR Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Ad/Soyad Görevi
Ahmet HAVUZ Başkan
Zekeriya ASLAN Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036454
BIST
17:252.549
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En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:24
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.473.621
|% 9,98
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|EUREN
|19,65
|40.147.465
|% 9,96
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|FLAP
|4,32
|95.615.280
|% 9,92
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|FONET
|13,06
|78.223.372
|% 9,84
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|OYYAT
|68,85
|93.243.625
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.887.665
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.125.941
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
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|PENTA
|403,20
|34.092.994
|% -8,28
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|THYAO
|47,42
|7.048.025.304
|% 1,50
|
|SISE
|22,66
|3.077.445.928
|% 3,66
|
|SASA
|43,42
|2.210.779.763
|% 1,40
|
|SAHOL
|19,77
|1.761.425.409
|% -0,45
|
|TOASO
|63,15
|1.386.064.950
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,63
|671.304.078
|% -1,87
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|DOHOL
|4,03
|855.026.145
|% 1,51
|
|SEGYO
|1,20
|249.528.355
|% -4,76
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|YKBNK
|4,63
|871.609.662
|% 1,09
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|ODAS
|2,95
|510.245.535
|% 2,79
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|17:24
|Alış
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|Dolar
|17,2217
|17,2347
|% 0,63
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|Euro
|18,4250
|18,4723
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,5060
|21,6138
|% 0,46
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|Frank
|17,5685
|17,6744
|% 0,77
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|Riyal
|4,5773
|4,6002
|% 0,55
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-11,84
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|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,28
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|Cumhuriyet
|6.805
|6.908
|-10,00
|
|Tam
|6.773
|6.942
|-15,46
|
|Yarım
|3.274
|3.358
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.642
|1.679
|-3,74
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|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,40
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|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|-0,05
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|B. Petrol
|124
|124
|-0,02
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Seans Raporu
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