***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında şirketimiz Yönetim Kurulu ve komiteler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Saygılarımızla.Yönetim KuruluAd/ Soyad GöreviÇağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu BaşkanıFatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Bşk. VekiliÖzgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu ÜyesiZekeriya ASLAN Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet HAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetlemeden Sorumlu Komite: Ad/ Soyad GöreviAhmet HAVUZ BaşkanZekeriya ASLAN ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi: Ad/Soyad GöreviZekeriya ASLAN BaşkanAhmet HAVUZ ÜyeErol ÖZDAMAR ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi: Ad/Soyad GöreviAhmet HAVUZ BaşkanZekeriya ASLAN Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036454BIST