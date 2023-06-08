***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.06.2023 21:47
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
07.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul neticesinde oluşturulmuş olan Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ II-17.1 gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdadır.
Yönetim Kurulu:
Ad/ Soyad Görevi
Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yağmur ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya ASLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fevzi ŞANVERDİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komiteler :
Denetlemeden Sorumlu Komite:
Ad/ Soyad Görevi
Fevzi ŞANVERDİ Başkan
Zekeriya ASLAN Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Ad/ Soyad Görevi
Zekeriya ASLAN Başkan
Fevzi ŞANVERDİ Üye
Erol ÖZDAMAR Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Ad/Soyad Görevi
Fevzi ŞANVERDİ Başkan
Zekeriya ASLAN Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157497
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
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|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
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|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
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|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
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|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
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|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
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|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
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|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
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|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
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|ATSYH
|54,95
|4.916.511
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|THYAO
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|7.471.766.411
|% -0,52
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|KRDMD
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|4.416.546.923
|% 4,54
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|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
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|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
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|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
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|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
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|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
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|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
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|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
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|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|23,0721
|23,0768
|% -0,77
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|Euro
|25,0710
|25,1606
|% 0,87
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|Sterlin
|28,8985
|29,0434
|% 0,19
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|Frank
|25,5709
|25,7249
|% 0,46
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|Riyal
|6,1379
|6,1687
|% -0,74
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.964
|1.964
|23,78
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|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|11,51
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|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
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|Yarım
|4.775
|4.865
|-4,00
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|Çeyrek
|2.380
|2.429
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|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,81
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|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|0,53
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|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-1,15
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