***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul neticesinde oluşturulmuş olan Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ II-17.1 gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdadır.Yönetim Kurulu:Ad/ Soyad GöreviÇağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu BaşkanıÖzgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Başkan VekiliYağmur ÖZTÜRK Yönetim Kurulu ÜyesiZekeriya ASLAN Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiFevzi ŞANVERDİ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomiteler :Denetlemeden Sorumlu Komite:Ad/ Soyad GöreviFevzi ŞANVERDİ BaşkanZekeriya ASLAN ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi:Ad/ Soyad GöreviZekeriya ASLAN BaşkanFevzi ŞANVERDİ ÜyeErol ÖZDAMAR ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi:Ad/Soyad GöreviFevzi ŞANVERDİ BaşkanZekeriya ASLAN Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157497BIST