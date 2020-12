MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SEZAİ MANDAL 101000 TRY 25,250MEHMET FERRUH ÖZGÜÇ 85000 TRY 21,250EYÜP HAYKIR 44000 TRY 11KEMAL AKSU 40000 TRY 10YAŞAR KIZILKUM 27000 TRY 6,750VEDAT DEMİRÖZ 20000 TRY 5YUSUF İLERİ 16000 TRY 4İSMAİL GÜLAÇTI 14000 TRY 3,5ABDULLAH YEŞİL 13000 TRY 3,250CUMALİ FIRAT 12000 TRY 3MUSTAFA YILMAZ 12000 TRY 3SECATTİN MARAŞLIOĞLU 4000 TRY 1SERDAR AYDIN 4000 TRY 1İBRAHİM ERTEN PAKER 4000 TRY 1ALİ OLCAY 2000 TRY 0,50FİGEN KARAİL 1000 TRY 0,250MEHMET SITKI GÜNGÖR 1000 TRY 0,250TOPLAM 400000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SEZAİ MANDAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 25.25MEHMET FERRUH ÖZGÜÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 21.25KEMAL AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 11YAŞAR KIZILKUM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 6.75İSMAİL GÜLAÇTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 3.5Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıSezai MandalEyüp HaykırMehmet Ferruh ÖzgüçKemal Aksuİsmail GülaçtıYaşar KızılkumAli OlcaySerdar AydınMehmet Sıtkı GüngörCumali FıratSecattin MaraşlıoğluFigen KarailMustafa Yılmaz