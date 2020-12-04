MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2020 11:26
MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SEZAİ MANDAL 101000 TRY 25,250
MEHMET FERRUH ÖZGÜÇ 85000 TRY 21,250
EYÜP HAYKIR 44000 TRY 11
KEMAL AKSU 40000 TRY 10
YAŞAR KIZILKUM 27000 TRY 6,750
VEDAT DEMİRÖZ 20000 TRY 5
YUSUF İLERİ 16000 TRY 4
İSMAİL GÜLAÇTI 14000 TRY 3,5
ABDULLAH YEŞİL 13000 TRY 3,250
CUMALİ FIRAT 12000 TRY 3
MUSTAFA YILMAZ 12000 TRY 3
SECATTİN MARAŞLIOĞLU 4000 TRY 1
SERDAR AYDIN 4000 TRY 1
İBRAHİM ERTEN PAKER 4000 TRY 1
ALİ OLCAY 2000 TRY 0,50
FİGEN KARAİL 1000 TRY 0,250
MEHMET SITKI GÜNGÖR 1000 TRY 0,250
TOPLAM 400000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SEZAİ MANDAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 25.25
MEHMET FERRUH ÖZGÜÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 21.25
KEMAL AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 11
YAŞAR KIZILKUM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 6.75
İSMAİL GÜLAÇTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 3.5
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Sezai Mandal
Eyüp Haykır
Mehmet Ferruh Özgüç
Kemal Aksu
İsmail Gülaçtı
Yaşar Kızılkum
Ali Olcay
Serdar Aydın
Mehmet Sıtkı Güngör
Cumali Fırat
Secattin Maraşlıoğlu
Figen Karail
Mustafa Yılmaz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891367
BIST