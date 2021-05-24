***MERCN* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
24.05.2021 18:31
***MERCN******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.' paylarının halka arzında %5 den fazla pay alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Verusa Holding A.Ş. 996.000 % 5,4 Mali Kuruluş/Holding Türkiye -
VerusaTürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 995.000 % 5,39 Girişim Sermayesi Yatırımları Türkiye -
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 950.000 % 5,15 Menkul Kıymet Yatırımları Türkiye -
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. 950.000 % 5,15 Menkul Kıymet Yatırımları Türkiye -
InvestCo Holding A.Ş. 930.000 % 5,04 Mali Kuruluş/Holding Türkiye -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937573
BIST