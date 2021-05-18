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***MERCN* *A1CAP* *ACP*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2021 18:40



***MERCN******A1CAP******ACP*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ACP, A1CAP]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz paylarının halka arzına yönelik olarak hazırlanan ve 06.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname 07.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimiz internet sitesi www.mercankimya.com.tr ve halka arza aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi  www.a1capital.com.tr adreslerinde ilan edilmiştir.
İzahnamenin "Mükerrer Talep Olması Halinde Uygulanacak Esaslar" başlıklı 25.2.3.f nolu bölümünde (izahname sayfa 130) halka arzda mükerrer taleplere ilişkin olarak, halka arzın Borsa'da Satış Yöntemi'yle yapılacak olması sebebiyle "Yoktur." ifadesine yer verilmiş olup, konuya ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Bilindiği üzere, Borsa İstanbul'un 25.09.2020 tarih ve 2020/62 sayılı duyurusunda, aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK Sicil Numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden, sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacağı, aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirlerin dağıtıma konu edilemeyeceği düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, Şirketimiz paylarının halka arzında, Borsa'da Satış Yöntemi uygulanacağı dikkate alınarak, mükerrer talep olması halinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin yukarıda yer verilen düzenlemesinde yer alan esaslar uygulanacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936834


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