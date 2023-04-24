***MERCN* *ALGYO* *ECILC* *SOKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MERCN******ALGYO******ECILC******SOKE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALGYO, ECILC, MERCN, SOKE25.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO GMYO ALGYO 1,75 1,75ECZACIBASI ILAC ECILC 0,41 0,369MERCAN KIMYA MERCN 0,1916812 0,172513SOKE DEGIRMENCILIK SOKE 0,2587322 0,2328589Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140500BIST