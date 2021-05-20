Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

20.05.2021 09:12



***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [MERCN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MERCN.HE [Değişken Fiyat Yöntemi ile Borsada Halka Arz] MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Miktar: 20.000.000 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 21.05.2021, Fiyat Aralığı: 8,81 TL – 10,46 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936887


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:011.440
Değişim :  -1,35% |  -19,67
Açılış :  1.452  
Önceki Kapanış :  1.460  
En Yüksek
1.455 En Düşük
1.439
BIST En Aktif Hisseler12:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 9.407,70 5.042.527 % 10,00  
SONME 35,14 3.570.228 % 9,95  
AYEN 6,02 20.808.026 % 9,85  
SKTAS 4,73 15.535.195 % 9,24  
ALMAD 2,48 635.277 % 8,77  
daha fazla
12:01 Alış Satış %  
Dolar 8,3790 8,3816 % -0,37  
Euro 10,2255 10,2303 % -0,18  
Sterlin 11,7907 11,8498 % -0,39  
Frank 9,2569 9,3127 % -0,17  
Riyal 2,2280 2,2392 % -0,38  
daha fazla
12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.872 1,90  
Altın Gr. 504 504 -1,61  
Cumhuriyet 3.324 3.374 10,00  
Tam 3.307 3.390 -17,86  
Yarım 1.598 1.640 -8,64  
Çeyrek 802 820 -4,32  
Gümüş.Ons 27,62 27,65 -0,10  
Gümüş Gr. 7,44 7,45 -0,05  
B. Petrol 65,50 65,50 -1,15  
Seans Raporu 12:01
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru