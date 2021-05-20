***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.05.2021 09:12
***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
MERCN.HE [Değişken Fiyat Yöntemi ile Borsada Halka Arz] MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Miktar: 20.000.000 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 21.05.2021, Fiyat Aralığı: 8,81 TL – 10,46 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936887
BIST
12:011.440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -19,67
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:018,3816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:0110,2303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0183
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:01504,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,27
|Açılış
|: 504,44
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:01
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.570.228
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|20.808.026
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,73
|15.535.195
|% 9,24
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|METUR
|32,26
|38.912.173
|% -9,13
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|DOBUR
|14,00
|1.141.197
|% -8,97
|
|IHGZT
|1,22
|10.736.397
|% -7,58
|
|SAYAS
|33,34
|10.796.165
|% -6,30
|
|GARAN
|8,01
|540.627.312
|% -0,87
|
|PETKM
|6,33
|415.744.774
|% 1,12
|
|THYAO
|13,39
|414.695.656
|% 0,30
|
|KOZAL
|129,00
|367.433.904
|% -1,53
|
|EREGL
|18,59
|332.304.880
|% -3,93
|
|EKGYO
|1,94
|154.473.595
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,13
|151.734.581
|% -0,93
|
|GARAN
|8,01
|540.627.312
|% -0,87
|
|PETKM
|6,33
|415.744.774
|% 1,12
|
|BJKAS
|7,57
|325.694.249
|% -5,49
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3790
|8,3816
|% -0,37
|
|Euro
|10,2255
|10,2303
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,7907
|11,8498
|% -0,39
|
|Frank
|9,2569
|9,3127
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2280
|2,2392
|% -0,38
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|1,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.374
|10,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-17,86
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-8,64
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,32
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|-1,15
|
Seans Raporu
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