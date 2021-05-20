***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MERCN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMERCN.HE [Değişken Fiyat Yöntemi ile Borsada Halka Arz] MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Miktar: 20.000.000 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 21.05.2021, Fiyat Aralığı: 8,81 TL – 10,46 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936887BIST