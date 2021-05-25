***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
25.05.2021 18:10
***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [MERCN]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/05/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
18.456.982
Baz Fiyat (TL)
8,81
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/05/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
20-21/05/2021
Açıklamalar
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 63.456.982 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz sonucu satılan 18.456.982 TL nominal değerli paylar 27/05/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8,81 TL/pay baz fiyat, "MERCN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937987
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0883
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4863
En Düşük
8,3771
18:0510,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1320
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3926
En Düşük
10,2454
18:05515,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 8,51
|Açılış
|: 515,84
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
516,65
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4683
|8,4769
|% 1,05
|
|Euro
|10,3596
|10,3814
|% 1,27
|
|Sterlin
|11,9583
|12,0183
|% 1,00
|
|Frank
|9,4242
|9,4810
|% 1,16
|
|Riyal
|2,2557
|2,2670
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,96
|
|Altın Gr.
|516
|516
|9,02
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,12
|
|B. Petrol
|68,49
|68,49
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem