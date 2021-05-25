***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [MERCN]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi25/05/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıMERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)18.456.982Baz Fiyat (TL)8,81İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih27/05/2021Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Tarihi20-21/05/2021AçıklamalarMercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 63.456.982 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz sonucu satılan 18.456.982 TL nominal değerli paylar 27/05/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8,81 TL/pay baz fiyat, "MERCN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937987BIST