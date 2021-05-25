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***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması

25.05.2021 18:10



***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [MERCN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
25/05/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
18.456.982
Baz Fiyat (TL)
8,81
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/05/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
20-21/05/2021
Açıklamalar

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 63.456.982 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz sonucu satılan 18.456.982 TL nominal değerli paylar 27/05/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8,81 TL/pay baz fiyat, "MERCN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937987


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