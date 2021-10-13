***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 12:50
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MERCN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970136
BIST
14:451.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,84
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
14:459,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0320
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0671
En Düşük
9,0017
14:4510,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0593
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5023
En Düşük
10,4123
14:45516,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,84
|Açılış
|: 516,23
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
516,53
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:45
|LUKSK
|49,50
|9.526.447
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.032.745.088
|% 9,97
|
|KTSKR
|33,68
|26.354.080
|% 9,21
|
|TTRAK
|168,80
|79.237.513
|% 7,11
|
|AGESA
|22,18
|14.584.654
|% 6,94
|
|PRKAB
|19,17
|6.716.708
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.147.726
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,64
|91.322.364
|% -8,38
|
|DOBUR
|35,30
|2.922.461
|% -6,96
|
|FROTO
|177,60
|1.032.745.088
|% 9,97
|
|THYAO
|14,34
|976.987.197
|% 2,43
|
|GARAN
|9,51
|590.523.744
|% 0,11
|
|ASELS
|16,47
|523.701.155
|% 0,80
|
|KRDMD
|6,84
|454.759.938
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,85
|365.365.568
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,43
|232.505.459
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|452.659.201
|% 0,32
|
|KARSN
|3,65
|248.147.942
|% 2,24
|
|THYAO
|14,34
|976.987.197
|% 2,43
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0613
|9,0671
|% 0,35
|
|Euro
|10,4867
|10,4905
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,3023
|12,3640
|% 0,51
|
|Frank
|9,7288
|9,7874
|% 0,63
|
|Riyal
|2,4077
|2,4197
|% 0,24
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|13,86
|
|Altın Gr.
|516
|516
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.468
|21,00
|
|Tam
|3.401
|3.487
|23,13
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,18
|
|Çeyrek
|825
|843
|5,59
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,10
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-0,73
|