***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 10:01
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029049
BIST
10:192.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,79
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:1915,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0684
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:1916,1980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1155
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:19908,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,49
|Açılış
|: 908,91
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ULUUN
|10,38
|16.197.679
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.323.168
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.323.796
|% 9,74
|
|ARASE
|96,70
|25.261.302
|% 6,44
|
|KLMSN
|11,16
|10.672.848
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|705.749
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,91
|9.734.815
|% -9,66
|
|ARSAN
|4,36
|21.497.730
|% -9,17
|
|UTPYA
|12,98
|216.584
|% -6,48
|
|KRDMD
|16,56
|396.032.877
|% -0,06
|
|THYAO
|42,58
|357.612.871
|% 0,90
|
|SAHOL
|20,92
|256.362.575
|% 2,05
|
|KOZAL
|187,40
|255.353.669
|% 1,19
|
|EREGL
|34,66
|210.030.557
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,75
|109.987.102
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,76
|151.425.889
|% -2,08
|
|KRDMD
|16,56
|396.032.877
|% -0,06
|
|VAKBN
|4,49
|80.920.983
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,84
|84.874.425
|% -0,21
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2983
|15,3124
|% 0,43
|
|Euro
|16,1785
|16,2032
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,7931
|18,8874
|% 0,25
|
|Frank
|15,3371
|15,4295
|% 0,42
|
|Riyal
|4,0630
|4,0834
|% 0,13
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,24
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,39
|