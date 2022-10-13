***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 15:31
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071621
BIST
15:353.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 27,09
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
15:3518,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5946
En Düşük
18,5039
15:3517,9544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0675
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
15:35991,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,44
|Açılış
|: 991,35
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
988,37
BIST En Aktif Hisseler15:33
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|204.720.384
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|94.669.893
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|282.611.766
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|114.807.519
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|822.519.169
|% -9,93
|
|RODRG
|28,32
|7.839.247
|% -8,41
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,75
|4.986.432.288
|% 3,11
|
|SASA
|83,25
|1.548.483.140
|% 1,65
|
|PETKM
|14,74
|1.482.887.037
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,02
|1.398.002.360
|% 0,70
|
|ASELS
|31,36
|1.291.006.119
|% -0,82
|
|EKGYO
|4,18
|748.828.161
|% 0,97
|
|ODAS
|8,32
|1.035.184.255
|% 6,80
|
|HUNER
|6,17
|822.519.169
|% -9,93
|
|DOHOL
|5,43
|643.331.309
|% 3,23
|
|YKBNK
|8,36
|969.822.919
|% 1,95
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5831
|18,5956
|% 0,17
|
|Euro
|17,9507
|17,9611
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,8644
|20,9690
|% 1,54
|
|Frank
|18,5143
|18,6259
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,08
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-20,13
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|2,95
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|4,00
|
|Tam
|6.735
|6.797
|4,00
|
|Yarım
|3.282
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,05
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|0,14
|
Seans Raporu
15:33
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