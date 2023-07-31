***MERCN* *DGRVK*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.07.2023 18:40
***MERCN******DGRVK*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Revizesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DGRVK
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı Revizesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.06.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, 16.01.2023 tarihli alınan yönetim kurulu kararı 31.07.2023 tarihli olarak aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ihraççı olarak yer alacağı, 400.000.000 TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen şekilde yönetim sözleşmesine dayalı, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177732
BIST