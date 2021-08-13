***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
13.08.2021 19:02
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Açıklamalar
Şirketimize ait Esas Sözleşmemizin 6. maddesi ile ilgili son değişiklikleri içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/08/2021 11/08/2021 10385
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958107
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,13
|Açılış
|: 487,49
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5262
|8,5283
|% -0,15
|
|Euro
|10,0584
|10,0774
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,7926
|11,8517
|% 0,28
|
|Frank
|9,2807
|9,3366
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2673
|2,2787
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|25,60
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,54
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,16
|
|B. Petrol
|70,66
|70,66
|-0,65
|