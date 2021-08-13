***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2021AçıklamalarŞirketimize ait Esas Sözleşmemizin 6. maddesi ile ilgili son değişiklikleri içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 11/08/2021 11/08/2021 10385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958107BIST