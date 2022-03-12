***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMercan Kimya 31.12.2021 tarihli Konsolide Faaliyet Raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010150BIST