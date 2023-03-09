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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.03.2023 18:27
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Mercan Kimya 31.12.2022 tarihli Konsolide Faaliyet Raporudur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122391


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CANTE 73,70 124.490.392 % 10,00  
OYAKC 46,88 5.315.807.541 % 10,00  
BASCM 5,94 2.004.271 % 10,00  
SAMAT 23,10 56.027.644 % 10,00  
CMBTN 588,60 85.502.966 % 10,00  
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Dolar 18,9476 18,9513 % 0,06  
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Sterlin 22,5155 22,6285 % 0,62  
Frank 20,1498 20,2712 % 0,53  
Riyal 5,0325 5,0577 % 0,05  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 16,51  
Altın Gr. 1.113 1.114 8,69  
Cumhuriyet 7.521 7.635 31,00  
Tam 7.549 7.612 26,00  
Yarım 3.688 3.725 13,00  
Çeyrek 1.844 1.862 6,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,16 0,13  
Gümüş Gr. 12,24 12,26 0,06  
B. Petrol 83,36 83,36 0,70  
Seans Raporu 17:59
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