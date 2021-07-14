***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 116.991.993 71.149.533Satışların Maliyeti16 -93.996.405 -54.943.848TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.995.588 16.205.685BRÜT KAR (ZARAR)22.995.588 16.205.685Genel Yönetim Giderleri17 -4.628.597 -2.577.912Pazarlama Giderleri17 -6.681.951 -4.871.686Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -286.242 -182.730Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 20.813.250 7.725.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -8.864.389 -2.155.010ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.347.659 14.143.387Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 334.500 48.169Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -122.449FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.559.710 14.191.556Finansman Gelirleri20 882.084 6.271Finansman Giderleri20 -10.808.628 -6.419.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.633.166 7.778.188Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri141.426 -1.572.220Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.242.192 -922.060Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.383.618 -650.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.774.592 6.205.968DÖNEM KARI (ZARARI)13.774.592 6.205.968Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları13.774.592 6.205.968Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.207.829 345.386Dönem Karı (Zararı)13.774.592 6.205.968Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.774.592 6.205.968Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.268.631 9.726.979Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 1.949.558 1.207.631Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-340.110 420.159Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 107.072 634.711Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -645.287 -214.552Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 198.105 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.945.022 395.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 425.481 395.836Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 288.175 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.658.678 -2Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.926.600 6.413.368Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.025.969 -166.283Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-155.000 -115.950Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-155.000 -115.950Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -141.426 1.572.220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.040.686 -15.092.410Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -18.646.174 -20.182.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -18.646.174 -20.182.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.513.605 -9.500.635İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.513.605 -9.500.635Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 13.201.793 7.423.010Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.584.370 -1.936.691Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 6.237.883 956.557Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-16.427 101.726Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 966.249 4.330.322Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 2.197.803 2.507.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-883.838 1.207.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-618.805 893.944Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-265.033 314.055Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.002.537 840.537Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -25.111 -19.282Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.769.597 -475.869YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12 -2.762.589 -1.319.286Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 986.398 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-24.493 6 -35.891.535 -17.523.913Ödenen Faiz20 -7.259.240 -4.375.538Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.944 -53.512YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.082.543 5.233.205Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi86.023 -247.117NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.168.566 4.986.088DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.165.892 8.630.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.334.458 13.616.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 29.334.458 18.165.892Finansal Yatırımlar73.065 48.572Ticari Alacaklar109.463.108 90.097.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 109.463.108 90.097.161Diğer Alacaklar8.450.326 4.938.940İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 319.100 399.326İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.131.226 4.539.614Stoklar9 66.292.416 79.692.314Peşin Ödenmiş Giderler10 7.558.548 1.407.331Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 742.104 2.092.149Diğer Dönen Varlıklar5.334.561 3.407.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.334.561 3.407.455ARA TOPLAM227.248.586 199.849.814TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR227.248.586 199.849.814DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar181.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 181.558Diğer Alacaklar38.073 35.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 38.073 35.854Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 37.097.016 37.113.627Maddi Duran Varlıklar12 31.922.934 31.460.811Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 13.676.143 13.235.658Peşin Ödenmiş Giderler22.173 589.018İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 22.173 589.018Ertelenmiş Vergi Varlığı21 34.888TOPLAM DURAN VARLIKLAR82.791.227 82.616.526TOPLAM VARLIKLAR310.039.813 282.466.340KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 83.638.635 37.237.019Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 49.697.659 85.589.194Diğer Finansal Yükümlülükler6 14.568 12.624Ticari Borçlar20.397.364 14.159.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.397.364 14.159.481Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.475.550 1.491.977Diğer Borçlar1.354.275 388.026İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 68İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.354.275 387.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.537.601 10.339.798İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 12.537.601 10.339.798Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.242.193 768.891Kısa Vadeli Karşılıklar2.756.466 4.826.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 493.563 192.926Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.262.903 4.633.404Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.883 281.915İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.883 281.915ARA TOPLAM173.131.194 155.095.255TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.131.194 155.095.255UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 52.290.828 50.355.855Uzun Vadeli Karşılıklar1.717.412 1.659.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.717.412 1.659.423Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 2.342 1.321.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.010.582 53.336.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER227.141.776 208. 45.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.047.450 -4.166.868Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-895.565 -928.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -895.565 -928.960Yabancı Para Çevrim Farkları15 -3.151.885 -3.237.908Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.715.043 1.715.043Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 26.455.852 927.723Net Dönem Karı veya Zararı15 13.774.592 30.558.748TOPLAM ÖZKAYNAKLAR82.898.037 74.034.646TOPLAM KAYNAKLAR310.039.813 282.466.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 45.000.000 -636.793 -251.965 1.612.190 -9.574.780 10.575.349 46.724.001Transferler15 102.853 10.502.503 -10.575.349 102.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -166.283 -247.117 6.205.968 5.792.568Dönem Karı (Zararı)15 6.205.968 6.205.968Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 -166.283 -247.117 -413.400Dönem Sonu Bakiyeler15 45.000.000 -803.076 -499.082 1.715.043 1.000.569 6.205.968 52.619.422 0 52.619.422Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646Diğer Düzeltmeler-5.030.619 -5.030.619Transferler30.558.748 -30.558.748Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.395 86.023 13.774.592 13.894.010Dönem Karı (Zararı)13.774.592 13.774.592Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33.395 86.023 119.418Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -895.565 -3.151.885 1.715.043 26.455.852 13.774.592 82.898.037 0 82.898.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.774.592 6.205.968DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar33.395 -166.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.744 -207.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.349 41.571Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 -8.349 41.571Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar86.023 -247.117Yabancı Para Çevrim Farkları86.023 -247.117DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.418 -413.400TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.894.010 5.792.568Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları13.894.010 5.792.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951226BIST