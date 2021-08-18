***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 255.283.038 136.111.225 138.291.045 64.961.692Satışların Maliyeti16 -207.233.841 -100.752.698 -113.237.436 -45.808.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.049.197 35.358.527 25.053.609 19.152.842BRÜT KAR (ZARAR)48.049.197 35.358.527 25.053.609 19.152.842Genel Yönetim Giderleri17 -9.725.188 -5.200.180 -5.096.591 -2.622.268Pazarlama Giderleri17 -14.275.368 -9.673.150 -7.593.417 -4.801.464Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -1.000.152 -531.832 -713.910 -349.102Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 30.197.795 16.774.899 9.384.545 9.049.859Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -15.240.625 -7.324.134 -6.376.236 -5.169.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.005.659 29.404.130 14.658.000 15.260.743Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 2.331.506 173.541 1.997.006 125.372Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -6.762.087 -1.681.829 -6.639.638 -1.681.829FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.575.078 27.895.842 10.015.368 13.704.286Finansman Gelirleri20 2.879.783 491.077 1.997.699 484.806Finansman Giderleri20 -18.589.862 -11.683.066 -7.781.234 -5.263.427SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.864.999 16.703.853 4.231.833 8.925.665Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.166.238 -1.733.818 1.024.812 -161.598Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.910.985 -938.595 -668.793 -16.535Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 3.077.223 -795.223 1.693.605 -145.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.031.237 14.970.035 5.256.645 8.764.067DÖNEM KARI (ZARARI)19.031.237 14.970.035 5.256.645 8.764.067Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları19.031.237 14.970.035 5.256.645 8.764.067Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.079.162 -9.491.940Dönem Karı (Zararı)19.031.237 14.970.032Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.031.237 14.970.032Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.420.610 15.523.850Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 3.961.760 3.387.370Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.540.579 2.237.653Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 4.061.857 1.611.593Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.521.278 626.060Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.032.383 379.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 514.457 379.424Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -15.712 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.531.128 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.921.340 9.370.081Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10.921.340 9.370.081Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.970.068 -1.747.496Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.165.620 163.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19.2 4.165.620 163.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.166.238 1.733.818İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.304.775 -39.975.116Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -29.992.699 -18.316.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -29.992.699 -18.316.489Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -7.812.519 -2.652.382İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -7.812.519 -2.652.382Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.004.886 -13.458.178Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -5.381.247 -2.373.413Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 16.578.420 2.329.603Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)364.536 177.976Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 326.488 -224.979Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -1.026.597 -71.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.356.271 -5.386.016Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.419.532 -6.076.863Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.936.739 690.847Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.147.072 -9.481.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -67.910 -10.706YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.746.027 -2.025.373Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -20.034.356 966.153Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.225.451 1.987.467Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.225.451 1.987.467Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.816.905 -5.470.070Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.816.905 -5.470.070Alınan Faiz20.1 2.879.783 491.077FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI120.030.962 16.395.966İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.456.982İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 18.456.982Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 219.543.993 63.540.399Kredilerden Nakit Girişleri82.222.712 63.540.399İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri15 137.321.281Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -107.910.981 -37.283.275Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-107.946.401 -37.256.255Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 35.420 -27.020Ödenen Faiz-10.059.032 -9.861.158YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.364.097 4.878.653Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.025.813 -934.802NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.389.910 3.943.851DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.165.892 8.630.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ119.555.802 12.574.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 119.555.802 18.165.892Finansal Yatırımlar6 20.082.928 48.572Ticari Alacaklar116.209.561 90.097.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 116.209.561 90.097.161Diğer Alacaklar12.747.774 4.938.940İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 312.113 399.326İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 12.435.661 4.539.614Stoklar10 82.218.478 79.692.314Peşin Ödenmiş Giderler11 7.299.232 1.407.331Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.374.917 2.092.149Diğer Dönen Varlıklar5.576.919 3.407.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.576.919 3.407.455ARA TOPLAM365.065.611 199.849.814TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR365.065.611 199.849.814DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar181.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 181.558Diğer Alacaklar39.539 35.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 39.539 35.854Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.080.404 37.113.627Maddi Duran Varlıklar12 44.138.751 42.069.924Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.131.320 2.626.545Peşin Ödenmiş Giderler78.370 589.018İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 78.370 589.018Ertelenmiş Vergi Varlığı2.747.164TOPLAM DURAN VARLIKLAR89.215.548 82.616.526TOPLAM VARLIKLAR454.281.159 282.466.340KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 65.475.347 37.237.019İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 65.475.347 37.237.019Banka Kredileri61.940.874 34.571.732Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 3.534.473 2.665.287Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları55.427.871 85.589.194İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 55.427.871 85.589.194Diğer Finansal Yükümlülükler7 48.044 12.624Ticari Borçlar30.737.901 14.159.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 30.737.901 14.159.481Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.856.513 1.491.977Diğer Borçlar714.514 388.026İlişkili Taraflara Diğer Borçlar68İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 714.514 387.958Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.313.201 10.339.798İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 9.313.201 10.339.798Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.910.985 768.891Kısa Vadeli Karşılıklar2.542.870 4.826.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 456.306 192.926Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.086.564 4.633.404Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler71.950 281.915İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler71.950 281.915ARA TOPLAM168.099.196 155.095.255TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.099.196 155.095.255UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 34.462.872 50.355.855İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 34.462.872 50.355.855Banka Kredileri7 28.841.258 43.886.479Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 5.621.614 6.469.376Uzun Vadeli Karşılıklar1.875.291 1.659.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.875.291 1.659.423Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.321.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.338.163 53.336.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER204.437.359 208.431.694ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar249.843.800 74.034.646Ödenmiş Sermaye15 63.456.982 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)137.321.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.167.214 -4.166.868Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-955.119 -928.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -955.119 -928.960Yabancı Para Çevrim Farkları15 -2.212.095 -3.237.908Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.715.043 1.715.043Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 31.486.471 927.723Net Dönem Karı veya Zararı15 19.031.237 30.558.748TOPLAM ÖZKAYNAKLAR249.843.800 74.034.646TOPLAM KAYNAKLAR454.281.159 282.466.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 45.000.000 -636.793 -251.965 1.612.190 -9.574.780 10.575.349 46.724.001Transferler15 102.853 10.575.349 -10.575.349 102.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -155.011 -934.802 14.970.032 13.880.219Dönem Karı (Zararı)15 14.970.032 14.970.032Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 -155.011 -934.802 -1.089.813Dönem Sonu Bakiyeler15 45.000.000 -791.804 -1.186.767 1.715.043 1.000.569 14.970.032 60.707.073 0 60.707.073Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646Transferler30.558.748 -30.558.748Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.159 1.025.813 19.031.237 20.030.891Dönem Karı (Zararı)19.031.237 19.031.237Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.159 1.025.813 999.654Sermaye Arttırımı15 18.456.982 137.321.281 155.778.263Dönem Sonu Bakiyeler63.456.982 137.321.281 -955.119 -2.212.095 1.715.043 31.486.471 19.031.237 249.843.800 0 249.843.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19.031.237 14.970.035 5.256.645 8.764.067DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26.159