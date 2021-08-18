***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2021 20:50
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 255.283.038 136.111.225 138.291.045 64.961.692
Satışların Maliyeti
16 -207.233.841 -100.752.698 -113.237.436 -45.808.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.049.197 35.358.527 25.053.609 19.152.842
BRÜT KAR (ZARAR)
48.049.197 35.358.527 25.053.609 19.152.842
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.725.188 -5.200.180 -5.096.591 -2.622.268
Pazarlama Giderleri
17 -14.275.368 -9.673.150 -7.593.417 -4.801.464
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -1.000.152 -531.832 -713.910 -349.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 30.197.795 16.774.899 9.384.545 9.049.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -15.240.625 -7.324.134 -6.376.236 -5.169.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.005.659 29.404.130 14.658.000 15.260.743
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.331.506 173.541 1.997.006 125.372
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -6.762.087 -1.681.829 -6.639.638 -1.681.829
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.575.078 27.895.842 10.015.368 13.704.286
Finansman Gelirleri
20 2.879.783 491.077 1.997.699 484.806
Finansman Giderleri
20 -18.589.862 -11.683.066 -7.781.234 -5.263.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.864.999 16.703.853 4.231.833 8.925.665
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.166.238 -1.733.818 1.024.812 -161.598
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.910.985 -938.595 -668.793 -16.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 3.077.223 -795.223 1.693.605 -145.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.031.237 14.970.035 5.256.645 8.764.067
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.031.237 14.970.035 5.256.645 8.764.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19.031.237 14.970.035 5.256.645 8.764.067
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.079.162 -9.491.940
Dönem Karı (Zararı)
19.031.237 14.970.032
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.031.237 14.970.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.420.610 15.523.850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.961.760 3.387.370
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.540.579 2.237.653
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.061.857 1.611.593
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.521.278 626.060
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.032.383 379.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 514.457 379.424
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -15.712 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.531.128 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.921.340 9.370.081
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.921.340 9.370.081
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.970.068 -1.747.496
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.165.620 163.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19.2 4.165.620 163.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.166.238 1.733.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.304.775 -39.975.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -29.992.699 -18.316.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -29.992.699 -18.316.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.812.519 -2.652.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.812.519 -2.652.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.004.886 -13.458.178
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -5.381.247 -2.373.413
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 16.578.420 2.329.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
364.536 177.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 326.488 -224.979
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -1.026.597 -71.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.356.271 -5.386.016
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.419.532 -6.076.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.936.739 690.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.147.072 -9.481.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -67.910 -10.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.746.027 -2.025.373
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -20.034.356 966.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.225.451 1.987.467
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.225.451 1.987.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.816.905 -5.470.070
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.816.905 -5.470.070
Alınan Faiz
20.1 2.879.783 491.077
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
120.030.962 16.395.966
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.456.982
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 18.456.982
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 219.543.993 63.540.399
Kredilerden Nakit Girişleri
82.222.712 63.540.399
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
15 137.321.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -107.910.981 -37.283.275
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.946.401 -37.256.255
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 35.420 -27.020
Ödenen Faiz
-10.059.032 -9.861.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.364.097 4.878.653
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.025.813 -934.802
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.389.910 3.943.851
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.165.892 8.630.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
119.555.802 12.574.689
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 119.555.802 18.165.892
Finansal Yatırımlar
6 20.082.928 48.572
Ticari Alacaklar
116.209.561 90.097.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 116.209.561 90.097.161
Diğer Alacaklar
12.747.774 4.938.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 312.113 399.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.435.661 4.539.614
Stoklar
10 82.218.478 79.692.314
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.299.232 1.407.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.374.917 2.092.149
Diğer Dönen Varlıklar
5.576.919 3.407.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.576.919 3.407.455
ARA TOPLAM
365.065.611 199.849.814
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
365.065.611 199.849.814
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
181.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 181.558
Diğer Alacaklar
39.539 35.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.539 35.854
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
37.080.404 37.113.627
Maddi Duran Varlıklar
12 44.138.751 42.069.924
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.131.320 2.626.545
Peşin Ödenmiş Giderler
78.370 589.018
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 78.370 589.018
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.747.164
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.215.548 82.616.526
TOPLAM VARLIKLAR
454.281.159 282.466.340
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 65.475.347 37.237.019
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 65.475.347 37.237.019
Banka Kredileri
61.940.874 34.571.732
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.534.473 2.665.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.427.871 85.589.194
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 55.427.871 85.589.194
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 48.044 12.624
Ticari Borçlar
30.737.901 14.159.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 30.737.901 14.159.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.856.513 1.491.977
Diğer Borçlar
714.514 388.026
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
68
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 714.514 387.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.313.201 10.339.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 9.313.201 10.339.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.910.985 768.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.542.870 4.826.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 456.306 192.926
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.086.564 4.633.404
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
71.950 281.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
71.950 281.915
ARA TOPLAM
168.099.196 155.095.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.099.196 155.095.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 34.462.872 50.355.855
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 34.462.872 50.355.855
Banka Kredileri
7 28.841.258 43.886.479
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 5.621.614 6.469.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.875.291 1.659.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.875.291 1.659.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.321.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.338.163 53.336.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
204.437.359 208.431.694
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
249.843.800 74.034.646
Ödenmiş Sermaye
15 63.456.982 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
137.321.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.167.214 -4.166.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-955.119 -928.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -955.119 -928.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 -2.212.095 -3.237.908
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.715.043 1.715.043
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 31.486.471 927.723
Net Dönem Karı veya Zararı
15 19.031.237 30.558.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
249.843.800 74.034.646
TOPLAM KAYNAKLAR
454.281.159 282.466.340
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 45.000.000 -636.793 -251.965 1.612.190 -9.574.780 10.575.349 46.724.001
Transferler
15 102.853 10.575.349 -10.575.349 102.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -155.011 -934.802 14.970.032 13.880.219
Dönem Karı (Zararı)
15 14.970.032 14.970.032
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -155.011 -934.802 -1.089.813
Dönem Sonu Bakiyeler
15 45.000.000 -791.804 -1.186.767 1.715.043 1.000.569 14.970.032 60.707.073 0 60.707.073
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646
Transferler
30.558.748 -30.558.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.159 1.025.813 19.031.237 20.030.891
Dönem Karı (Zararı)
19.031.237 19.031.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.159 1.025.813 999.654
Sermaye Arttırımı
15 18.456.982 137.321.281 155.778.263
Dönem Sonu Bakiyeler
63.456.982 137.321.281 -955.119 -2.212.095 1.715.043 31.486.471 19.031.237 249.843.800 0 249.843.800
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.031.237 14.970.035 5.256.645 8.764.067
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.159