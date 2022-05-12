***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 265.320.190 116.991.993Satışların Maliyeti16 -184.849.783 -93.996.405TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.470.407 22.995.588Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)80.470.407 22.995.588Genel Yönetim Giderleri17 -9.753.869 -4.628.597Pazarlama Giderleri17 -13.010.714 -6.681.951Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -1.580.828 -286.242Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 26.769.395 8.436.673Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -27.246.484 -1.033.970ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.647.907 18.801.501Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 731.296 882.084Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -2.478.876 -980.219FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.900.327 18.703.366Finansman Gelirleri20 17.919.303 12.711.077Finansman Giderleri20 -18.448.213 -17.781.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.371.417 13.633.166Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.765.003 141.426Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -13.426.143 -1.242.192Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 2.661.140 1.383.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.606.414 13.774.592DÖNEM KARI (ZARARI)42.606.414 13.774.592Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları42.606.414 13.774.592Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-88.310.937 10.207.829Dönem Karı (Zararı)42.606.414 13.774.592Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)42.606.414 13.774.592Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.062.426 8.268.631Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 4.935.977 1.949.558Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.161.344 -340.110Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 10.161.344 -538.215Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 198.105Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 601.709 713.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler459.148 425.481Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler142.561 288.175Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.367.340 9.926.600Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13.665.305Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.718.648 9.926.600Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri2.716.318Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-295.635Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler5 872.327 -155.000Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-180.000 -1.025.969Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -2.696.271 -141.426Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.658.678İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-152.283.515 -6.040.686Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.818.388 -18.646.174İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -18.646.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-49.818.388Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.242.309 -3.513.605İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.242.309 -3.513.605Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -79.585.518 13.201.793Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -3.506.784 -5.584.370Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.386.193 6.237.883İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -19.386.193 6.237.883Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.575.529 -16.427Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler618.104 966.249İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 618.104 966.249Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 3.080.092 2.197.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.502.666 -883.838Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.181.036 -618.805Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-321.630 -265.033Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-81.614.675 16.002.537Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-21.177 -25.111Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 -6.675.085 -5.769.597YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.203.803 -1.800.684Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-9.856.555 -1.776.191Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 986.398Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 -9.856.555 -2.762.589Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.347.248 -24.493FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.277.820 2.675.398Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri140.250.972 45.824.229Kredilerden Nakit Girişleri6 140.250.972 45.824.229Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.273.754 -35.891.535Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.273.754 -35.891.535Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.998.750Ödenen Faiz-13.665.305 -7.259.240Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-35.343 1.944YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.236.920 11.082.543Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.497.577 86.023NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.739.343 11.168.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.744.036 18.165.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.004.693 29.334.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 25.004.693 55.744.036Finansal Yatırımlar5 76.379.961 55.905.040Ticari Alacaklar206.347.411 169.406.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 206.347.411 169.406.685Diğer Alacaklar9.152.130 10.398.334İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.152.130 10.398.334Stoklar9 266.721.241 187.135.723Peşin Ödenmiş Giderler28.741.656 25.234.872İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 28.741.656 25.234.872Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 60.192 5.308.206Diğer Dönen Varlıklar15.122.673 7.941.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.122.673 7.941.638ARA TOPLAM627.529.957 517.074.534TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR627.529.957 517.074.534DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar58.304 54.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 58.304 54.407Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 57.417.667 55.330.000Maddi Duran Varlıklar12 92.961.401 84.890.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.310.345 4.548.353Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 9.481.277 6.785.006TOPLAM DURAN VARLIKLAR164.228.994 151.608.556TOPLAM VARLIKLAR791.758.951 668.683.090KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar206.089.833 124.759.114İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar206.089.833 124.759.114Banka Kredileri6 200.076.605 120.689.180Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.013.228 4.069.934Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları85.085.892 53.686.196İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 85.085.892 53.686.196Diğer Finansal Yükümlülükler11.193 46.536Ticari Borçlar45.898.216 65.580.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 45.898.216 65.580.044Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.260.520 2.527.548Diğer Borçlar1.475.192 857.088İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.475.192 857.088Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.818.311 5.738.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.818.311 5.738.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 13.426.143 25.349.242Kısa Vadeli Karşılıklar822.098 522.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar519.588 362.145Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 302.510 159.949Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 321.630İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler321.630ARA TOPLAM366.887.398 279.387.711TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER366.887.398 279.387.711UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.789.049 29.439.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.789.049 29.439.951Banka Kredileri6 13.698.868 22.295.260Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 7.090.181 7.144.691Uzun Vadeli Karşılıklar6 2.238.304 1.986.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.238.304 1.986.731TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.027.353 31.426.682TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER389.914.751 310.814.393ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar401.844.200 357.868.697Ödenmiş Sermaye15 63.456.982 63.456.982Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 137.321.281 137.321.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.578.366 3.209.277Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.071.818 -943.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.071.818 -943.330Yabancı Para Çevrim Farkları5.650.184 4.152.607Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.715.043 1.715.043Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 152.166.114 30.589.592Net Dönem Karı veya Zararı15 42.606.414 121.576.522TOPLAM ÖZKAYNAKLAR401.844.200 357.868.697TOPLAM KAYNAKLAR791.758.951 668.683.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 0Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-5.030.619 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30.558.748 -30.558.748 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.395 86.023 13.774.592 13.894.010Dönem Karı (Zararı)13.774.592 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33.395 86.023 13.894.010Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -895.565 -3.151.885 1.715.043 26.455.852 13.774.592 82.898.037 0 82.898.037Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 63.456.982 137.321.281 -943.330 4.152.607 1.715.043 30.589.592 121.576.522 357.868.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler121.576.522 -121.576.522 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-128.488 1.497.577 42.606.414 43.975.503Dönem Karı (Zararı)42.606.414 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-128.488 1.497.577 43.975.503Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler63.456.982 137.321.281 -1.071.818 5.650.184 1.715.043 152.166.114 42.606.414 401.844.200 0 401.844.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)42.606.414 13.774.592DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-128.488 33.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-163.618 41.744Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35.130 -8.349Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 35.130 -8.349Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.497.577 86.023Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.497.577 86.023Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.497.577 86.023DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.369.089 119.418TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.975.503 13.894.010Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları43.975.503 13.894.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030001BIST