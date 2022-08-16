***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 681.643.724 255.283.037 416.323.534 138.291.045Satışların Maliyeti16 -489.873.478 -207.233.841 -305.023.695 -113.237.436TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)191.770.246 48.049.196 111.299.839 25.053.609BRÜT KAR (ZARAR)191.770.246 48.049.196 111.299.839 25.053.609Genel Yönetim Giderleri17 -19.929.071 -9.725.188 -10.175.202 -5.096.591Pazarlama Giderleri17 -34.271.171 -14.275.368 -21.260.457 -7.593.417Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -2.440.307 -1.000.152 -859.479 -713.910Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 65.628.560 30.197.795 38.859.165 9.384.545Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -56.190.401 -15.240.625 -28.943.917 -6.376.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)144.567.856 38.005.658 88.919.949 14.658.000Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 1.856.955 2.331.506 1.125.659 1.997.006Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -4.308.119 -6.762.087 -1.829.243 -6.639.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)142.116.692 33.575.077 88.216.365 10.015.368Finansman Gelirleri20 34.764.357 2.879.783 16.845.054 1.997.699Finansman Giderleri20 -37.498.256 -18.589.862 -19.050.043 -7.781.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)139.382.793 17.864.998 86.011.376 4.231.833Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.323.113 1.166.238 -8.558.110 1.024.812Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -24.116.088 -1.910.985 -10.689.945 -668.793Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 4.792.975 3.077.223 2.131.835 1.693.605SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)120.059.680 19.031.236 77.453.266 5.256.645DÖNEM KARI (ZARARI)120.059.680 19.031.236 77.453.266 5.256.645Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları120.059.680 19.031.236 77.453.266 5.256.645Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.917.191 4.079.162Dönem Karı (Zararı)120.059.680 19.031.237Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)120.059.680 19.031.237Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.002.065 16.420.610Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 5.500.570 3.961.760Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.789.522 2.540.579Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 11.789.522 4.061.857Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.521.278Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.704.488 -2.032.383Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.418.759 514.457Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 285.729 -15.712Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.531.128Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.479.337 10.921.340Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14.479.337 10.921.340Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.260.705 -1.970.068Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.690.307 4.165.620Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 1.690.307 4.165.620Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -4.901.454 -1.166.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-166.513.843 -29.578.002Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -99.007.332 -29.992.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -99.007.332 -29.992.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.855.916 -7.812.519İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.855.916 -7.812.519Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -99.943.661 -1.004.886Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -24.393.872 -5.381.247Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 38.334.251 16.578.420Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.428.521 364.536Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 9.478.450 326.488İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)393.008İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.085.442 326.488Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 14.564.466 -1.026.597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.118.750 -1.629.498Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.554.941 -1.419.532Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)436.191 -209.966Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.452.098 5.873.845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -51.232 -67.910Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.413.861Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.726.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.686.927 -23.746.027Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -25.448.725 -20.034.356Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.800 1.225.451Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.800 1.225.451Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.914.010 -7.816.905Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.914.010 -7.816.905Alınan Faiz6.638.008 2.879.783Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI115.979.133 120.030.962İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.456.982İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 18.456.982Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 328.183.962 219.543.993Kredilerden Nakit Girişleri328.183.962 82.222.712İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri15 137.321.281Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -187.734.742 -107.910.981Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-187.739.482 -107.946.401Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 4.740 35.420Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-840.000Ödenen Temettüler-1.192.650Ödenen Faiz-22.437.437 -10.059.032Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.375.015 100.364.097Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.143.463 1.025.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.518.478 101.389.910DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.744.036 18.165.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ100.262.514 119.555.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 100.262.514 55.744.036Finansal Yatırımlar5 79.663.458 55.905.040Ticari Alacaklar251.434.206 169.406.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 251.434.206 169.406.685Diğer Alacaklar14.246.450 10.398.334İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 14.246.450 10.398.334Stoklar9 287.079.384 187.135.723Peşin Ödenmiş Giderler49.628.744 25.234.872İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 49.628.744 25.234.872Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 13.592.625 5.308.206Diğer Dönen Varlıklar11.496.577 7.941.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.496.577 7.941.638ARA TOPLAM807.403.958 517.074.534TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR807.403.958 517.074.534DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar62.209 54.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 62.209 54.407Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 57.417.667 55.330.000Maddi Duran Varlıklar12 99.368.192 84.890.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.147.598 4.548.353Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 11.686.460 6.785.006TOPLAM DURAN VARLIKLAR176.682.126 151.608.556TOPLAM VARLIKLAR984.086.084 668.683.090KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar289.599.775 124.759.114İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar289.599.775 124.759.114Banka Kredileri6 283.677.786 120.689.180Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.921.989 4.069.934Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.257.990 53.686.196İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 40.257.990 53.686.196Diğer Finansal Yükümlülükler51.276 46.536Ticari Borçlar103.197.196 65.580.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 103.197.196 65.580.044Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.448.091 2.527.548Diğer Borçlar10.335.538 857.088İlişkili Taraflara Diğer Borçlar393.008İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 9.942.530 857.088Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20.302.685 5.738.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 20.302.685 5.738.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 17.219.800 25.349.242Kısa Vadeli Karşılıklar1.299.845 522.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar854.167 362.145Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 445.678 159.949Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 321.630İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler321.630ARA TOPLAM486.712.196 279.387.711TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER486.712.196 279.387.711UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.124.484 29.439.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.124.484 29.439.951Banka Kredileri6 8.657.307 22.295.260Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 6.467.177 7.144.691Uzun Vadeli Karşılıklar6 2.780.011 1.986.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.780.011 1.986.731TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.904.495 31.426.682TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER504.616.691 310.814.393ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar479.469.393 357.868.697Ödenmiş Sermaye15 63.456.982 63.456.982Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 137.321.281 137.321.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.942.943 3.209.277Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.353.127 -943.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.353.127 -943.330Yabancı Para Çevrim Farkları7.296.070 4.152.607Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.263.914 1.715.043Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 150.424.593 30.589.592Net Dönem Karı veya Zararı15 120.059.680 121.576.522TOPLAM ÖZKAYNAKLAR479.469.393 357.868.697TOPLAM KAYNAKLAR984.086.084 668.683.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30.558.748 -30.558.748Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.159 1.025.813 19.031.237 20.030.891Sermaye Arttırımı18.456.982 18.456.982Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)137.321.281 137.321.281Dönem Sonu Bakiyeler15 63.456.982 137.321.281 -955.119 -2.212.095 1.715.043 31.486.471 19.031.237 249.843.800 249.843.800Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 63.456.982 137.321.281 -943.330 4.152.607 1.715.043 30.589.592 121.576.522 357.868.697Transferler121.576.522 -121.576.522Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-409.797 3.143.463 120.059.680 122.793.346Kar Payları548.871 -1.741.521 -1.192.650Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 63.456.982 137.321.281 -1.353.127 7.296.070 2.263.914 150.424.593 120.059.680 479.469.393 479.469.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)120.059.680 19.031.236 77.453.266 5.256.645DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-409.797 -26.159 -281.309 -59.554Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-518.275 -32.699 -354.657 -74.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler108.478 6.540 73.348 14.889Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi108.478 6.540 73.348 14.889Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.143.463 1.025.813 1.645.886 939.790Yabancı Para Çevrim Farkları3.143.463 1.025.813 1.645.886 939.790DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.733.666 999.654 1.364.577 880.236TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.793.346 20.030.890 78.817.843 6.136.881Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları122.793.346 20.030.890 78.817.843 6.136.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056082BIST