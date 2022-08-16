***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 20:17
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 681.643.724 255.283.037 416.323.534 138.291.045
Satışların Maliyeti
16 -489.873.478 -207.233.841 -305.023.695 -113.237.436
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
191.770.246 48.049.196 111.299.839 25.053.609
BRÜT KAR (ZARAR)
191.770.246 48.049.196 111.299.839 25.053.609
Genel Yönetim Giderleri
17 -19.929.071 -9.725.188 -10.175.202 -5.096.591
Pazarlama Giderleri
17 -34.271.171 -14.275.368 -21.260.457 -7.593.417
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -2.440.307 -1.000.152 -859.479 -713.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 65.628.560 30.197.795 38.859.165 9.384.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -56.190.401 -15.240.625 -28.943.917 -6.376.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.567.856 38.005.658 88.919.949 14.658.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.856.955 2.331.506 1.125.659 1.997.006
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -4.308.119 -6.762.087 -1.829.243 -6.639.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
142.116.692 33.575.077 88.216.365 10.015.368
Finansman Gelirleri
20 34.764.357 2.879.783 16.845.054 1.997.699
Finansman Giderleri
20 -37.498.256 -18.589.862 -19.050.043 -7.781.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
139.382.793 17.864.998 86.011.376 4.231.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.323.113 1.166.238 -8.558.110 1.024.812
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -24.116.088 -1.910.985 -10.689.945 -668.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.792.975 3.077.223 2.131.835 1.693.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.059.680 19.031.236 77.453.266 5.256.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.059.680 19.031.236 77.453.266 5.256.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
120.059.680 19.031.236 77.453.266 5.256.645
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.917.191 4.079.162
Dönem Karı (Zararı)
120.059.680 19.031.237
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
120.059.680 19.031.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.002.065 16.420.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 5.500.570 3.961.760
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.789.522 2.540.579
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.789.522 4.061.857
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.521.278
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.704.488 -2.032.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.418.759 514.457
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 285.729 -15.712
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.531.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.479.337 10.921.340
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.479.337 10.921.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.260.705 -1.970.068
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.690.307 4.165.620
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.690.307 4.165.620
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -4.901.454 -1.166.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.513.843 -29.578.002
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -99.007.332 -29.992.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -99.007.332 -29.992.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.855.916 -7.812.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.855.916 -7.812.519
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -99.943.661 -1.004.886
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -24.393.872 -5.381.247
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 38.334.251 16.578.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.428.521 364.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.478.450 326.488
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
393.008
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.085.442 326.488
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 14.564.466 -1.026.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.118.750 -1.629.498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.554.941 -1.419.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
436.191 -209.966
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.452.098 5.873.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -51.232 -67.910
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.413.861
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.726.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.686.927 -23.746.027
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -25.448.725 -20.034.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.800 1.225.451
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.800 1.225.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.914.010 -7.816.905
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.914.010 -7.816.905
Alınan Faiz
6.638.008 2.879.783
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.979.133 120.030.962
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.456.982
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 18.456.982
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 328.183.962 219.543.993
Kredilerden Nakit Girişleri
328.183.962 82.222.712
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
15 137.321.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -187.734.742 -107.910.981
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-187.739.482 -107.946.401
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 4.740 35.420
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-840.000
Ödenen Temettüler
-1.192.650
Ödenen Faiz
-22.437.437 -10.059.032
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.375.015 100.364.097
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.143.463 1.025.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.518.478 101.389.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.744.036 18.165.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100.262.514 119.555.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 100.262.514 55.744.036
Finansal Yatırımlar
5 79.663.458 55.905.040
Ticari Alacaklar
251.434.206 169.406.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 251.434.206 169.406.685
Diğer Alacaklar
14.246.450 10.398.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.246.450 10.398.334
Stoklar
9 287.079.384 187.135.723
Peşin Ödenmiş Giderler
49.628.744 25.234.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 49.628.744 25.234.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 13.592.625 5.308.206
Diğer Dönen Varlıklar
11.496.577 7.941.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.496.577 7.941.638
ARA TOPLAM
807.403.958 517.074.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
807.403.958 517.074.534
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
62.209 54.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 62.209 54.407
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 57.417.667 55.330.000
Maddi Duran Varlıklar
12 99.368.192 84.890.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.147.598 4.548.353
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 11.686.460 6.785.006
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
176.682.126 151.608.556
TOPLAM VARLIKLAR
984.086.084 668.683.090
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
289.599.775 124.759.114
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
289.599.775 124.759.114
Banka Kredileri
6 283.677.786 120.689.180
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.921.989 4.069.934
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.257.990 53.686.196
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 40.257.990 53.686.196
Diğer Finansal Yükümlülükler
51.276 46.536
Ticari Borçlar
103.197.196 65.580.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 103.197.196 65.580.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.448.091 2.527.548
Diğer Borçlar
10.335.538 857.088
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
393.008
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.942.530 857.088
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.302.685 5.738.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 20.302.685 5.738.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 17.219.800 25.349.242
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.299.845 522.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
854.167 362.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 445.678 159.949
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 321.630
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
321.630
ARA TOPLAM
486.712.196 279.387.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
486.712.196 279.387.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.124.484 29.439.951
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.124.484 29.439.951
Banka Kredileri
6 8.657.307 22.295.260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.467.177 7.144.691
Uzun Vadeli Karşılıklar
6 2.780.011 1.986.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.780.011 1.986.731
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.904.495 31.426.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
504.616.691 310.814.393
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
479.469.393 357.868.697
Ödenmiş Sermaye
15 63.456.982 63.456.982
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 137.321.281 137.321.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.942.943 3.209.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.353.127 -943.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.353.127 -943.330
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.296.070 4.152.607
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.263.914 1.715.043
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 150.424.593 30.589.592
Net Dönem Karı veya Zararı
15 120.059.680 121.576.522
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
479.469.393 357.868.697
TOPLAM KAYNAKLAR
984.086.084 668.683.090
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
Transferler
30.558.748 -30.558.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.159 1.025.813 19.031.237 20.030.891
Sermaye Arttırımı
18.456.982 18.456.982
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
137.321.281 137.321.281
Dönem Sonu Bakiyeler
15 63.456.982 137.321.281 -955.119 -2.212.095 1.715.043 31.486.471 19.031.237 249.843.800 249.843.800
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 63.456.982 137.321.281 -943.330 4.152.607 1.715.043 30.589.592 121.576.522 357.868.697
Transferler
121.576.522 -121.576.522
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-409.797 3.143.463 120.059.680 122.793.346
Kar Payları
548.871 -1.741.521 -1.192.650
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
Dönem Sonu Bakiyeler
15 63.456.982 137.321.281 -1.353.127 7.296.070 2.263.914 150.424.593 120.059.680 479.469.393 479.469.393
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.059.680 19.031.236 77.453.266 5.256.645
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-409.797 -26.159 -281.309 -59.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-518.275 -32.699 -354.657 -74.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
108.478 6.540 73.348 14.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
108.478 6.540 73.348 14.889
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.143.463 1.025.813 1.645.886 939.790
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.143.463 1.025.813 1.645.886 939.790
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.733.666 999.654 1.364.577 880.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.793.346 20.030.890 78.817.843 6.136.881
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
122.793.346 20.030.890 78.817.843 6.136.881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056082
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