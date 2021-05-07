***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
07.05.2021 18:27
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 3.bölümü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935374
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0272
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0220
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05485,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,83
|Açılış
|: 485,40
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2326
|8,2366
|% -0,40
|
|Euro
|10,0136
|10,0290
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4845
|11,5421
|% 0,28
|
|Frank
|9,0942
|9,1490
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1876
|2,1986
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|20,05
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|0,26
|