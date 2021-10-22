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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.10.2021 19:11



***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Kararının Genel Kurulda Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.10.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015 Peşin 0,0141336 1,41336 15 0,0120135 1,20135
B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 Peşin 0,0141336 1,41336 15 0,0120135 1,20135

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 28.10.2021 03.11.2021 02.11.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015 0 0
B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun önerdiği Brüt 896.878,52 TL tutarında Kar Payı dağıtımı 22.10.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, 28.10.2021 tarihinde dağıtılması Genel Kurul'un oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 63.456.982
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.096.584,73

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 37.574.347 16.657.298,29
4. Vergiler ( - ) 7.015.599 2.131.428,18
5. Net Dönem Kârı 30.558.748 14.525.870,11
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 1.069.924,33
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 672.797,29 672.797,29
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.885.950,71 12.783.148,49
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 29.885.950,71 12.783.148,49
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.000 10.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.895.950,71 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 896.878,52 0
* Nakit 896.878,52 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 28.989.072,19 12.783.148,49
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 144.163,19 0 0,48 0,0120136 1,2
B Grubu 618.183,55 0 2,07 0,0120136 1,2
TOPLAM 762.346,74 0 2,55

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar Payı Dağıtım Tablosu ekteki gibidir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972086


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Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,31 24,35 0,16  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 0,11  
B. Petrol 85,34 85,34 0,73  
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