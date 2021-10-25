***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit Kar Payı Hak Kullanım TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurulda belirlenen Kar Dağıtım Tarihinin Resmi Tatile denk gelmesiKarar Tarihi 28.09.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.10.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015 Peşin 0,0141336 1,41336 15 0,0120135 1,20135B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 Peşin 0,0141336 1,41336 15 0,0120135 1,20135Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.11.2021 03.11.2021 02.11.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015 0 0B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun önerdiği Brüt 896.878,52 TL tutarında Kar Payı dağıtımı 22.10.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, 28.10.2021 tarihinde dağıtılması Genel Kurul'un oybirliğiyle kabul edilmiştir.Genel Kurulda belirlenen Kar Dağıtım Tarihinin Resmi Tatile denk gelmesi sebebiyle Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 01.11.2021 olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız,Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 63.456.9822. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.096.584,73* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 37.574.347 16.657.298,294. Vergiler ( - ) 7.015.599 2.131.428,185. Net Dönem Kârı 30.558.748 14.525.870,116. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 1.069.924,337. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 672.797,29 672.797,298. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.885.950,71 12.783.148,49Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 29.885.950,71 12.783.148,499. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.000 10.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.895.950,71 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 896.878,52 0* Nakit 896.878,52 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 28.989.072,19 12.783.148,4920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 144.163,19 0 0,48 0,0120136 1,2B Grubu 618.183,55 0 2,07 0,0120136 1,2TOPLAM 762.346,74 0 2,55Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar Payı Dağıtım Tablosu ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972247BIST